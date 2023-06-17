أندية الفتاة والمرأة بالشرقية تُشارك في تدريب 40 فتاه

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة شاركت في ملتقى الحرف اليدوية لعضوات اندية الفتاه والمرأة لتعليم الصناعات اليدوية، والذي اقيم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الفترة من 10 إلى 15 يونية 2023 بالمدينة الشبابية برأس البر بمحافظة دمياط.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الهدف من مشاركة أندية الفتاة والمراة، هو تنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات وتأهيلهن لسوق العمل، بمجال الحرف اليدوي، وتوفير فرص عمل حقيقية، ومنحهن فرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الملتقى الحرفي، شهد قيام مدربي أندية الفتاة والمرأة بالشرقية بتدريب 40 فتاة من محافظات ( دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ - المنوفية ) على اتقان بعض الحرف اليدوية ( الريزن - استرينج ارت - اباجورات من الخيوط - الرسم علي الحقائب)، بهدف تأهيلهن لسوق العمل، كدعم للأسر المصرية نحو الانتاج، واقامة المشروعات الصغيرة، وفقا لأهداف ورسالة وزارة الشباب والرياضة، نحو بناء وتمكين الشباب وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.