رئيس مدغشقر يواجه اتهاما بالجنسية المزدوجة

في بلد يفرض التخلي عن الجنسية الملغاشية في حال الحصول على أخرى أجنبية فإن مراكمة جنسيتين تصبح تهمة خصوصا حين يكون "المتهم" هو الرئيس.

تجنيس الرئيس أندري راجولينا

يحصل ذلك في مدغشقر، إحدى أكبر جزر العالم الواقعة أقصى الجنوب الشرقي لسواحل أفريقيا، هناك حيث زلزلت مواقع التواصل على وقع تسريب يقال إنه لمرسوم تجنيس الرئيس أندري راجولينا.

وبحسب الجدل المتفجر بتلك المواقع والذي بات موضوع مناقشات محتدمة بالأوساط السياسية والرأي العام، تظهر الوثيقة حصول راجولينا في عام 2014 على الجنسية الفرنسية.

والوثيقة المتداولة - والتي لم يتسن التأكد من صحتها- موقّعة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفرنسيين (الأسبقين)، ومنشورة بالجريدة الرسمية بفرنسا.

رغم عاصفة الجدل التي فجرتها الوثيقة المسربة، إلا أن راجولينا ودائرته المقربة حافظوا على الصمت مفضلين عدم الخوض في الموضوع، فيما تواترت الاتهامات له بعدم الشفافية.

في بلد آخر، لم تكن الجنسية المزدوجة لتثير أي إشكال، فمعظم كبار المسؤولين يحملون جنسية أجنبية، لكن الأمر لا يبدو كذلك بالدولة الواقعة بالجزء الغربي من المحيط الهندي.

وتنص المادة 42 من قانون الجنسية الملغاشية على أنه "يفقد الجنسية الملغاشية البالغ الذي يكتسب طواعية جنسية أجنبية"، لكن هذا القانون تتخلله استثناءات، والجدل الآن يدور حول تفسير هذه الاستثناءات.

مناورة سياسية؟

وسط الجدل المحتدم، ترتفع أصوات تدعو الرئيس لحسم الاتهامات الموجهة إليه، خصوصا أنه لطالما كان شخصية مثيرة للجدل منذ ترشحه للرئاسة في 2018.

"الحركة متعددة الجنسيات"، الحزب الذي يتزعمه حاجو أندريانيناريفيلو، أشار أيضا إلى المادة 46 من دستور مدغشقر، والتي تنص على أن "مهام رئيس الجمهورية يمكن أن تقع فقط على عاتق مواطن من الجنسية الملغاشية".

وفي بيان صحفي صدر قبل يومين، دعا حزب وزير التخطيط المكاني والأشغال العامة السابق لأندري راجولينا من 2019 إلى 2022، رئيس الدولة إلى "التحدث عن هذا الموضوع الذي ينتهك سيادة مدغشقر".

من جانبها، رأت مديرة مكتب الرئيس الملغاشي، رومي فوس أندرياناريسوا، في ردها على طلب إعلام فرنسي التعليق حول الجدل الدائر، أن ما يحدث "مناورة سياسية بلا شك.

وأضافت أن "الرئيس ولد من أب وأم ملغاشيين، إنه ملغاشي"، مستدركة في الآن نفسه أن "الرئيس كان فرنسيًا منذ جده الأكبر وبالنسب نسبة كبيرة من الملغاشيين ثنائيو القومية ويعيشون في انسجام تام مع خياراتهم ومواقفهم السياسية".