تكثيف أعمال النظافة والتطوير والتجميل بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل، وتطوير الشوارع، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وقد شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، حملات نظافة وتجميل ودهان البلدورات بمدخل مدينة أبوحماد، بداية من قرية عليم لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية لمدخل المدينة.

ولإظهار مدينة الزقازيق بالشكل الحضاري، كثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل، وقامت الوحدات المحلية بالزنكلون والشوبك برفع نقاط وتجمعات القمامة بالطريق العام، وكثفت الوحدة المحلية بالزهراء من أعمال صيانة أعمدة الإنارة العمومية بقرية الزهراء حفاظاً على سلامة المواطنين، وبالوحدة المحلية بشيبه تم رفع تراكمات القمامة من طريق الزقازيق ميت غمر، شارع السلام وأمام مجمع المدارس كما تم القيام بأعمال دهانات للبلدورات لبوابة مدخل شيبه طريق الزقازيق ميت غمر ومداخل الشوبك وبردين.

وازالت الوحدة المحلية ببهنباي، تراكمات الأتربة والقمامة بطريق بهنباي حفاظاً على نظافة الطريق، وبالوحدة المحلية بأم الزين تم تكثيف حملات النظافة ورفع جميع المخلفات والسفوحة لطريق ميت غمر الزقازيق أمام قرية أم الزين، وبالوحدة المحلية بالنخاس تم تنظيف البلدورات بالجزيرة الوسطى بالطريق العام وذلك استعداداً لدهانها، وبكل من الوحدة المحلية بالعصلوجى والوحدة المحلية ببردين، تم تكثيف أعمال النظافة حتى حدود مدينة الزقازيق والطريق العام الزقازيق بلبيس والعكس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإستكمال أعمال تجميل شوارع وميادين المدينة العامة لخلق بيئة نظيفة ولائقة بالمواطن خالية من التلوث، بالإضافة لأعمال دهانات البلدورات واعمدة الانارة لاضفاء المظهر الحضاري.