ردود على شكاوي أهالي الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه دائم الإطلاع على الشكاوي الواردة عبر المواقع الإلكترونية، وتوجيه الجهات المعنية بفحصها، وتوفير الحلول اللازمة لها، وإخطار المواطن بنتيجة الفحص، لخلق حلقة من التواصل بين المواطن والجهاز التنفيذي.

وأشار إلى أهمية دور الإعلام في المشاركة المجتمعية، وتسليط الضوء على قضايا المجتمع، حتى يتثنى الإضطلاع عليها ومعرفة كافة المشكلات والقيام بالتوجيه بحلها.

وقد أفادت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، رداً على ما نشر بشكوى " حفر بشارع شبكة الكهرباء بمدينة الحسينية يتسبب في تهالك السيارات ووقوع العديد من الحوادث المرورية؛ أن الشارع المذكور مدرج بخطة الرصف ورفع الكفاءة ضمن مبادرة حياة كريمة، وجاري العمل على ردم الحفر المتهالكة، ورصفة ورفع كفاءته وذلك قبل اعمال التسليم الإبتدائي للشارع.

وردا على شكوى " انتشار الناموس بالمجاورة الـ 18 في العاشر " مما يعرض المواطنين لخطر الأمراض والأوبئة الخطيرة، أفاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم وضع مخطط زمني لسيارات الرش المحملة بجهاز" التيفا " لمكافحة الحشرات الطائرة (الناموس) بشوارع المدينة، ومن ضمنها منطقة الشكوى وجاري تطهير المجاورات الأخرى تباعاً