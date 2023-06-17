ضبط ٣ طن مستلزمات إنتاج أدوات كهربائية مجهولة المصدر ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع، والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وقد تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من خلال حملات تموينية على المنشآت الصناعية، من تحرير محضر رقم ٩٠٨٩ جنح مركز بلبيس ضد مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية بالمنطقة الصناعية ببلبيس لحيازته ٣ طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وبدون فواتير من بلاستيك خام، ومفاتيح كهربائية، ولفائف خرطوم كهرباء، والمضبوطات تحت إذن وتصرفات النيابة العامة بشأنها وجاري العرض عليها.

وتم تحرير محضر رقم ١٠٢٣٧ جنح مركز بلبيس، ضد صاحب محل بقاله بناحية أولاد مهنا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع، والمحضر رقم ١٠٣٣٣ جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية كفر اكيد لعدم تقديم شهادة صحية لأفراد الحملة التموينية.