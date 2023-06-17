مصر فى كأس العالم للرياضات الإلكترونية رومانيا 2023

فى انجاز كبير ولم يحدث لدولة تأهلت الفرق المصرية فى مجال الرياضات الالكترونية لنهائيات كأس العالم التى ينظمها الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية بدولة رومانيا من 30 اغسطس الى 10 سبتمبر القادم، بعد اجتيازها للتصفيات النهائية للقارة الأفريقية، فى ألعاب موبايل ليجند ودوت 2 وبابجى موبايل سى اس جو (انسات)، والتأهل فى الألعاب الفردية ( كرة القدم الإلكترونية و تيكن7) وهى اللعبات التى اقرها ونظم تصفياتها الاتحاد الدولى للتأهيل إلى كأس العالم ٢٠٢٣.

ويعتبر ما تحقق من انجاز غير مسبوق عالميا ان تفوز دولة فى جميع اللعبات وتمثيل القارة السمراء.

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اللاعبين ابطال القارة على هذا الانجاز غير المسبوق، وحثهم على استمرار التدريب لتحقيق مراكز عالمية وان يكون تمثيل القارة يليق بما تم من انجاز وباسم مصر وتاريخها.

كما وعد الوزير استمرار الدعم من جانب الوزارة والاتحاد فى تيسير المشاركات الدولية عربيا ودوليا ، حيث انها اصبحت احد اهم الرياضات التى يقبل عليها الشباب فى مصر والعالم ، وتؤكد تفوق شباب مصر فى كافة انواع الرياضية بما فيها رياضات المستقبل .



وقال شريف عبدالباقى رئيس الاتحاد المصرى للرياضات الالكترونية ان الانجاز الذى تحقق جاء بايدى شباب مصر فى مجال الرياضة الالكترونية من داخل وخارج الجمهورية ، ايمانا ببلدهم وشبابها ، حيث ان الرياضات الالكترونية من اكثر الاتحادات التى يصدر لها قرارات سفر للخارج والمشاركة فى البطولات وتحقيق الانجازات التى يحققها الاحتكاك والتواجد فى هذه المحافل.

واشار رئيس الاتحاد ان لاعبى المنتخبات خلال الاعوام الاخيرة سيتم الاستعانة بهم فى اللجان المختلفة ، خاصة وانه مجال جديد وتخصصات جديدة تحتاج لافكارهم وقدراتهم خاصة بعد تمثيلهم لمصر وايمانهم ببلدهم وقدراته على تحقيق المكان والمكانة التى يستحقها.

ومن الجدير بالذكر ان الاشتراك فى احدى اللعبات التى تم اختيارها لمسابقات كأس العالم ، يتطلب التقدم للاتحاد الدولى بطلب للموافقة على اجراء تصفيات داخل الدولة ، والحصول على موافقة الشركة العالمية صاحبة اللعبة ( الناشر ) والالتزام بالتعليمات الفنية التى يضعها الاتحاد الدولى، واجراء بث مباشر على احدى المنصات لنهائيات كل لعبة .

وقد التزمت مصر بتنفيذ اللوائح والتعليمات المنظمة، وكانت الدولة الوحيدة فى قارة افريقيا التى تم الموافقة على ملف التنظيم لتصفيتها المحلية بالكامل يوم ٧ ابريل الماضى .

وقد لفت ما تم من انجاز كافة الدوائر العالمية فى مجال الرياضات الالكترونية ، لتكون البعثة المصرية هى الاكبر دوليا، حيث يتحمل الاتحاد الدولي تكاليف سفر الفرق الفائزة ، للتنافس مع اكثر من ١٠٠ دولة يمثل ٦ قارات ، فى اللعبات السبع التى تم اختيارها هذا العام .