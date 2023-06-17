موعد انطلاق المرحلة الثالثة من إزالة التعديات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة، من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة التعديات

وقالت الوزارة، إن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات تنطلق يوم 24 يونيو وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، علمًا بأن المرحلة انتهت أمس الجمعة الموافق 16 يونيو.

التعدي على الاراضي الزراعية

وشدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

ملف إزالة التعديات

وأكد آمنة، أن متابعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تعطي قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

الاجهزة التنفيذية

وأضاف وزير التنمية المحلية: هناك تنسيق بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات.