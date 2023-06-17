13 مرشح في أول انتخابات ساخنة للغرفة التجارية بجنوب سيناء

انتخابات ساخنة و شرسة تجري لأول مرة لاختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بجنوب سيناء وخاصة بعد حالة الانقسام الحادة التي شهدتها الغرفة التجارية خلال الدورة الأخيرة برئاسة هشام خضير، حيث جري حراك كبير وصل للشارع السيناوي والجميع متأهب لأول مرة لمعركة انتخابيه ساخنة تجري في ٤ مقرات في اكبر مدن تضم تجار وهي " طور سيناء - شرم الشيخ - دهب - راس سدر " لاختيار ٧ مرشحين من إجمالي ١٣ مرشحا ضمت كل فئات المجتمع .

مما دعي كبري الأحزاب السياسية في جنوب سيناء أن تدفع مرشحين أقوياء من اعضائها يتميزون بشعبية كبيرة وسمعة طيبة بين التجار .



و ضمت القائمة الأولي …

دكتور حاتم السيد رئيس جمعية السوق القديم والذي يتميز بشعبية كبيرة بشرم الشيخ وحب جارف بين التجار وحنا رمسيس الذي يتمتع بسمعة طيبة في مدينة دهب والشاب سليمان جمعة عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعادل النجار الذي يتمتع بشعبية كبيرة بطور سيناء ومحمد ربيع عضو حزب الوفد والمهندس محمد عبد الله امين مستقبل وطن بشرم الشيخ ومحمد عبده حامد .



بينما القائمة الثانية المنافسة .. برئاسة هشام خضير رئيس مجلس إدارة الغرفة والذي ينافس من أجل البقاء وقد لعبت القائمة الثانية علي ترك حرية الاختيار لمقعد وشكلت القائمة من ٦ مرشحين فقط والتي كان أبرزهم عوض الباشا الذي يتمتع بشعبية كبيرة في طور سيناء.

و خالد الرويعي الذي يتمتع بسمعة طيبة ومحبوب بشارع المنشية بطور سيناء أكثر تجمع تجاري وكذلك عيد محمد التاجر بسوق الطور القديم وهيثم بو عشبه والشاب مصطفي عبد الله واصل الذي يعول علي شباب التجار .