أبرز تصريحات الكينج محمد منير في حفل السعودية

أشعل الكينج محمد منير مواقع التواصل الاجتماعي بحفله، الذي أقيم أمس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان انطلق حفل الكينج محمد منير على مسرح بنش مارك، وجا تحت عنوان "مشواري"، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

وجاء اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، كما تم الاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير

الكينج محمد منير





تستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات الكينج محمد منير خلال الحفل:

"في مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».

سر نجاحي هو حب الغناء، معنديش شغلانة غير الغناء، بصحى وأنام وأفكر معنديش غير إن أنا أغني.

بتذكر حتى يوم ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، هو همي، وهو حلمي، وهو أملي دايمًا».