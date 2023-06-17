السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

أبرز تصريحات الكينج محمد منير في حفل السعودية

الكينج محمد منير
الكينج محمد منير

 أشعل الكينج محمد منير مواقع التواصل الاجتماعي بحفله، الذي أقيم أمس في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وكان انطلق حفل الكينج محمد منير على مسرح بنش مارك، وجا  تحت عنوان "مشواري"، وبدأ بعرض فيلم وثائقي عن مشوار الكينج.

وجاء اسم “مشواري” ليكون بمثابة تلخيص لمشوار الكينج محمد منير، كما تم الاستعانة بعازفين من 9 جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى مشاركة أحمد سعد وفريق كايروكي.

 الكينج محمد منير
 الكينج محمد منير
 الكينج محمد منير



 تستعرض بوابة الوفد أبرز تصريحات الكينج محمد منير خلال الحفل: 

 

  • "في مصر ما بركبش طيارة، فأنا حسيت إن أنا ما سافرتش، أنا في بلدي برضو».
  • سر نجاحي هو حب الغناء، معنديش شغلانة غير الغناء،  بصحى وأنام وأفكر معنديش غير إن أنا أغني.
  • بتذكر حتى يوم ما توفت أمي من كام سنة دخلت الحمام لقيت نفسي بغني في لحظة، هو همي، وهو حلمي، وهو أملي دايمًا».

 

  • أنا لا ركبت طيارة ولا سافرت وطن تاني، أنا روحت وطن أول بشكر السعودية وجمهور المملكة.

 

مواد متعلقة

هبة طوجي: الغناء في الأوبرا المصرية حلم تحقق.. صور

5 ورش بالمهرجان للقومي للمسرح المصري.. تعرف عليها

فرقة "طبلة الست" تلتقي جمهورها بساقية الصاوي.. الليلة

تفاصيل حفل وهابيات بمعهد الموسيقى العربية

تامر حسني يوجه رسالة حب لجمهور تونس (شاهد)

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق البوستر الدعائي لدورته الثامنة

جعفر العمدة مطلوب على جوجل بعد الإعلان عن الجزء الثاني

تفاصيل وأحداث مسلسل الثمن الحلقة 88
الجريدة الورقية