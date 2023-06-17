موعد مباراة تونس وغينيا الأستوائية بتصفيات إفريقيا ..والقنوات الناقلة

يحل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلاً على نظيره منتخب غينيا الأستوائية في المباراة التي ستقام بينهما على ملعب مالابو الجديد في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

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ويدخل المنتخب التونسي المباراة وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة العاشرة بتصفيات الأمم الأفريقية برصيد 10 نقاط ، بفارق نقطة عن غينيا الأستوائية صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط .

فيما يتواجد منتخب ليبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، يليه منتخب بواتسانا في المركز الرابع برصيد نقطة.

وكان منتخب تونس ضمن تأهله إلي نهائيات أمم إفريقيا قبل جولتين من نهاية التصفيات ، إذ تعد مباراة اليوم بمثابة تحصيل حاصل

موعد مباراة تونس وغينيا الأستوائية

تنطلق أحداث مباراة تونس وغينيا الأستوائية في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ احداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الأستوائية

تذاع مباراة تونس وغينيا الأستوائية ب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلي كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري عبر" beIN Sports HD 3 " الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق مباراة تونس وغينيا الأستوائية

ويعلق على أحداث مباراة تونس وغينيا الأستوائية عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي .



قائمة تونس

كان جلال القادري أعلن قائمة نسور قرطاج لمعسكر يونيو والتي ضمت كلا من

في مركز حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، معز حسن، إدريس عرفاوي

في خط الدفاع: علاء غرام، أسامة حدادي، ياسين مرياح، منتصر طالبي، يان فاليري، محمد دراجر، وجدي كشريدة، علي عبدي، مرتضى بن وناس

في خط الوسط: أسامة عابد، محمد علي بن رمضان، أنيس بن سليمان، فراس بلعربي، عيسى العيدوني، حنبعل المجبري.

في خط الهجوم: إلياس عاشوري، هيكل شيخاوي، محمد الضاوي "كريستو"، حمدي العبيدي، عصام جبالي، هيثم جويني، أسامة بوقرة.

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