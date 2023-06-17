عاجل
ذبح الأضاحي في الشارع سلوك غير حضاري.. ويعرضك للغرامة والعقوبة
السبت 17 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فرنسا تفوز على جبل طارق بثلاثية فى تصفيات يورو 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 فاز منتخب فرنسا على جبل طارق، بثلاثية نظيفة، مساء الجمعة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ألغارفي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا يورو 2024.

 أهداف منتخب فرنسا جاءت بتوقيع كل من أوليفيه جيرو في الدقيقة الثالثة ثم أضاف كيليان مبابي الهدف الثاني فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع، من ركلة جزاء وسجل أيمن مويلحي، لاعب منتخب جبل طارق، ثالث أهداف المنتخب الفرنسي، بالخطأ فى مرماه، بالدقيقة 78 من عمر المباراة.

 وينفرد منتخب فرنسا بصدارة المجموعة الثانية فى تصفيات يورو 2024، برصيد 9 نقاط، وبقى منتخب جبل طارق من دون رصيد من النقاط. 

txt

قائمة المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا بمصر

 ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثانية من تصفيات يورو 2024، مع كل من: اليونان، هولندا، إيرلندا، بالإضافة إلى منتخب جبل طارق.

 وأصبح أوليفيه جيرو أكبر لاعب يسجل لمنتخب فرنسا عبر تاريخه، بعمر 36 عامًا و8 شهور. 

 تشكيل منتخب فرنسا:

 حراسة المرمى: سامبا. 

 الدفاع: بافارد، فوفانا، كوناتي وثيو هيرنانديز. 

 الوسط: كامافينجا، جريزمان وتشواميني. 

 الهجوم: كومان، جيرو ومبابي. 

مواد متعلقة

منتخب إنجلترا يفوز على مالطا في تصفيات يورو 2024

قائمة المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا بمصر

تهديد حازم إمام بالحرمان من الميراث بسبب الأهلي .. فيديو

منتخب مصر للاسكواش يصل نهائي كأس العالم ويواجه ماليزيا

بيرسي تاو يصدم جماهير الأهلي حول مستقبله مع النادي

مبابي : ليونيل  ميسي لم يتلقي  التقدير المناسب في فرنسا
الجريدة الورقية