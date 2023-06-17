علي جمعة يكشف سبب رفضه الانضمام لجماعة الإخوان.. نهي من النبي

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سبب رفضه الانضمام إلى جماعة الإخوان في وقت سابق، وتفاصيل الجدال بينه وبين أعضاء الإخوان حول ضرورة وجود جماعة للمسلمين.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news"، مساء اليوم الجمعة، أن رفض الانضمام لجماعة الإخوان يستند إلى أرضية شرعية وفقهية، ومعه الدليل على ذلك، ولم يستطع الإخوان الرد على هذا الدليل.

الإخوان تحارب تحت راية عمومية لا نعرف مصدر تمويلها:

وأضاف: “عندما رفضت الانضمام إلى جماعة الإخوان، قالوا لي وهل يجوز أن نترك المسلمين هكذا دون جماعة، فقلت لهم ومن أخبركم بأن المسلمين بلا جماعة، فالجيش المصري هو جماعة تحارب العدو تحت راية ليست عمومية، لكن الإخوان تحارب تحت راية عمومية لا نعرف مصدر تمويلها ولا أين اتجاهكم ولا من تحاربون".

الرسول نهانا أن نحارب تحت راية العمومية:



وتابع: “الجيش المصري عندما يحارب العدو دفاعًا عن الأوطان فهذا شيء واضح ومعروف من أين جاء بسلاحه، لكن الإخوان لا ندري عنهم شيئًا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحارب تحت راية العمومية.. وكان هذا موقفي من جماعة الإخوان منذ أن كنت في العشرين من عمري”.

ومن جانبه، قال المخرج مجدي أحمد علي، إن جماعة الإخوان المسلمين كانت تمثل خطرًا على الوطن -وليس على الثقافة وصناعة السينما وحسب- واصفًا ثورة 30 يونيو بالحدث العظيم الذي أعاد للوطن الروح بعد اختطافه وتأميمه.

واستعاد ذكريات اعتصام المثقفين المصريين في ديوان عام وزارة الثقافة عام 2013، على خلفية إقالة وزير الثقافة الإخواني آنذاك للدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيس دار الأوبرا المصرية، قائلًا: “كل من شاركوا في الاعتصام كانوا يشعرون بأن الموضوع يتجاوز الصناعة والفن أو الثقافة، كان داخل على الوطن كله”.

وتابع: “كانت تمتلكنا حالة من الرعب على الوطن، شعرنا أن 25 يناير التي كنا نأمل أن تنقل مصر وتضعنا على طريق مختلف نحو التقدم والديمقراطية، تختطف تمامًا بواسطة أكثر ناس فاشية في العالم وليس في مصر فقط”، مشيرًا إلى رفض المثقفين آنذاك مندوب الجماعة للتفاوض معهم.

وأوضح أن الاعتصام أحدث حالة من التوحد والتوافق وإزالة الخلافات الفكرية والأيدلوجية كافة بين النخبة المثقفة المشاركة، لا سيما في ظل تهديدات أعضاء جماعة الإخوان باقتحام وفض الاعتصام، معقبًا: “هذه الجماعة تملك الإحساس دائمًا بامتلاكها الحقيقة المطلقة، وأنهم الوحيدون اللي فاهمين كل حاجة أحسن من كل الناس والشعب، وأنهم موكلون من ربنا -سبحانه وتعالى- بتوكيل منه”.

وأضاف: “نظمنا أنفسنا إلى فرق حينها، كان البعض منا مسئول عن الشئون المالية، والبعض الآخر مسئول عن استحضار الطعام، وآخرين لجلب مراتب للنوم، وفريق للتواصل مع الصحافة، وشباب 25 يناير تولى مسئولية التأمين ضد عناصر الإخوان، وكان بالاعتصام ندوات يومية من كبار المثقفين”.