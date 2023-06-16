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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

قائمة المنتخب الوطني لسلاح سيف المبارزة ببطولة إفريقيا بمصر

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف مصر بطولة إفريقيا للمبارزة في الثلاث أسلحة للرجال والسيدات خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لسلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كالتالي: " أحمد السيد ومحمد السيد وأحمد ياسين وأحمد السكري"

بينما جاءت قائمة سلاح سيف المبارزة سيدات كالتالي:" ناردين إيهاب وآية شريف وشرويت جابر وهنا العراقي".

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وتقام منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة رجال يوم الاثنين الموافق 19 بينما تقام منافسات الفردي لسلاح سيف المبارزة سيدات يوم الثلاثاء الموافق 20.

وعلى صعيد منافسات الفرق تقام منافسات رجال سلاح سيف المبارزة يوم 22 بينما تقام منافسات السيدات يوم 23.
وقد أكدت 21 دولة مشاركتها حتى الآن في منافسات البطولة وهي: ” بنين، كوت ديفوار، مالي، موريشيوس، كينيا، الرأس الأخضر، السنغال، جنوب إفريقيا، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، الكونغو، رواندا، توجو، نيجيريا، بوركينا فاسو، غانا، النيجر، الكاميرون، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

وتعد البطولة ذات أهمية كبرى في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024 .

 

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