كامل الوزير حقق إنجازات عظيمة ستظل حديث البشر.. فيديو

استنكر الإعلامي مصطفى بكري الهجمات التي يشنها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قائلًا إن الوزير حقق إنجازات على أرض الواقع ستظل حديث البشر.

وتابع بكري، : “نقول لمن يهاجم وزير النقل ويسخف إنجازاته موتوا بغيظكم، كامل الوزير يعمل 24 ساعة ولا يذهب لبيته، لا تغلقوا أعينكم بسبب أزمة اقتصادية سنخرج منها قريبا”.

ونوه إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن تحرير سعر الصرف باعتباره أمنا قوميا، مطالبًا بالرقابة الصارمة على بائعي الأعلاف وأصحاب محلات الجزارة، بعد وصول كيلو اللحم لـ 300 جنيه.

المعارضة الوطنية

وأشار الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إلى أن المعارضة الوطنية هي التي تدور في إطار وطني ورقابة داخلية لمن يعارض، لافتا إلى أنه من غير المقبول اعتبار المعارضة خارج الحياة السياسية الوطنية.

وأكمل: “من حق الدولة عمل إصلاح سياسي حقيقي، وهو ضمان المواطن أمنه وحريته وحقوقه التي نص عليها القانون وحقوق الإنسان، فلا حرية مطلقة لأن الحرية مسؤولية، ولا حرية في التشكيك في الدين أو المؤسسات الوطنية في كل البلاد”.

