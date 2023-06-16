Spotify تُنهي صفقة البودكاست مع هاري وميجان

يقول Spotify ودوق ودوقة ساسكس إنهما "قررا بشكل متبادل الانفصال"، وإنهاء صفقة لهاري وميجان لإنتاج ملفات بودكاست للشركة. وقيل إن الاتفاق، الذي توصل إليه الجانبان في عام 2020، قيمته 25 مليون دولار.

استضافت ميجان بودكاست بعنوان النماذج الأصلية. سعت إلى مواجهة الصور النمطية للمرأة من خلال المحادثات بين ميجان وأمثال سيرينا ويليامز وماريا كاري. استمر العرض لمدة 12 حلقة العام الماضي وكان البودكاست الوحيد الذي صنعته شركة Archewell Audio للزوجين لصالح Spotify.

بينما قال Spotify و Archewell Audio إنهما "فخوران بالسلسلة التي صنعناها معًا" وفاز العرض بجائزة اختيار الجمهور، اختار الأول عدم تجديد النماذج الأصلية. قال متحدث باسم Archewell لصحيفة وول ستريت جورنال إن ميغان "تواصل تطوير المزيد من المحتوى لجمهور النماذج الأصلية على منصة أخرى".

كانت صفقة Spotify واحدة من الاتفاقيات التجارية الرئيسية التي أبرمها هاري وميغان بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية. سعى الزوجان إلى إبرام صفقات إعلامية على أمل أن يصبحا مستقلين ماليًا، لكنهما شهدا نتائج متباينة. ألغت Netflix عرضًا متحركًا أنشأته Meghan قبل اكتمال الإنتاج، لكن سلسلة وثائقية عن الزوجين وصلت إلى خدمة البث في أواخر العام الماضي. سرعان ما أصبح هاري وميجان أحد أكثر الأفلام الوثائقية مشاهدة على Netflix.

وفي الوقت نفسه، حولت Spotify مؤخرًا إستراتيجيتها الخاصة بالبودكاست. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت بتسريح 200 شخص من فرق البث الصوتي ودمجت Gimlet Media و Parcast في قسم جديد، Spotify Studios.

ستستمر الشركة في إنتاج بعض البودكاست الأصلي عبر استوديوهات Spotify و The Ringer. ومع ذلك، يبدو أنه يركز بشكل أكبر على توسيع الصفقات مع أصحاب البودكاست البارزين من جميع أنحاء العالم (مثل Joe Rogan و Call Her Daddy مضيف Alex Cooper) ودعم المبدعين الهواة في الفضاء من خلال أدوات مثل Anchor.