تهديد حازم إمام بالحرمان من الميراث بسبب الأهلي .. فيديو

كشفت د. ماجي الحلواني، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، عن تهديدها ابنها حازم إمام، لاعب نادي الزمالك السابق، بالحرمان من الميراث بعد تلقيه عرضًا بالانضمام إلى النادي الأهلي.

وأضافت د. ماجي الحلواني، خلال لقائها مع الإعلامية إيمان ابو طالب، في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أنها كانت من معجبات زوجها الراحل حمادة إمام، وأنه غازلها في أول يوم تعارف.

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وأشارت د. ماجي الحلواني خلال اللقاء، أن حمادة إمام طلب يدها للزواج في أول مقابلة وقالت له "اسع يا حمادة وربنا معاك"، مضيفة أن الراحل حمادة إمام كان مهذبا ودمث الخلق.

حسيت إني طفلة

وأكدت أن حاتم بطيشة هو من مدرسة حمادة إمام في التعليق، متطرقة إلى الحديث عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل، وحسيت إني طفلة".

وكشفت الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.

وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: “كنت هموت على بنت، أحضرت كل فساتين حازم بينك، وظل يرتديها حتى غضب والدي وطالب بتغييرها”.

وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: "نفسه اتسدت"، موجهة رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: “ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو، ادينا شوية يارب من حظهم الحلو”.