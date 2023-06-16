كيف تشاهد المحاذاة النادرة للكواكب غدًا

ستصطف خمسة من الكواكب في 17 يونيو في حدث فلكي نادر. ستشمل محاذاة الكواكب زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وعطارد.

سترتفع الكواكب ببطء طوال الليل، مع ظهور كواكب مختلفة في أوقات مختلفة، وفقًا لتطبيق دليل علم الفلك Star Walk.

إليك كيفية رؤية الكواكب

ما هي محاذاة الكواكب؟

المحاذاة الكوكبية لها في الواقع تعريفان، وفقًا لـ Star Walk. عندما تتجمع الكواكب على جانب واحد من الشمس في نفس الوقت، فهذه محاذاة كوكبية. يمكن أن ينطبق المصطلح أيضًا عندما تظهر الكواكب قريبة من بعضها، كما تُرى من الأرض، في جزء صغير من السماء.

ستشكل الكواكب خطًا، ولكن ليس بالضرورة خطًا مستقيمًا، لأن الكواكب تعمل في مدارات بيضاوية مختلفة. من بعض الزوايا، قد تبدو وكأنها في خط مستقيم.



ما هو موعد محاذاة الكواكب في يونيو 2023؟

ستكون المحاذاة مرئية بشكل أفضل في ليلة 16 يونيو حتى صباح 17 يونيو. أفضل وقت لرؤية جميع الكواكب الخمسة في السماء سيكون قبل شروق الشمس بساعة، كما قال ستار ووك.

قد تكون المحاذاة مرئية لبضعة أيام قبل وبعد اليوم السادس عشر، اعتمادًا على مكان وجودك في العالم.

ستبدأ المحاذاة مع زحل، والذي سيرتفع في منتصف الليل بالقرب من كوكبة الدلو. سيكون نبتون التالي، يليه كوكب المشتري الذي يظهر في برج الحمل. سيظهر أورانوس بعد ذلك، بالقرب من كوكب المشتري ولكن أقل بضع درجات. سيكون كوكب عطارد هو آخر كوكب يرتفع، والذي سيكون منخفضًا في الأفق ومرئيًا قبل شروق الشمس بساعة.

ما هي أفضل طريقة لمشاهدة محاذاة الكواكب الخمسة؟



ثلاثة من الكواكب - المشتري وعطارد وزحل - ستكون مشرقة ومرئية بالعين المجردة. ومع ذلك، فإن الكوكبين المتبقيين، نبتون وأورانوس، سيتطلبان على الأقل زوجًا من المناظير، وفقًا لـ Star Walk.

يمكن أن يساعد أيضًا في تنزيل تطبيق يستكشف سماء الليل ويمكن أن يوفر توجيهًا حول مكان البحث عن المحاذاة.

عندما تشاهد السماء، تأكد من أنك تعرف ما الذي يجب أن تنظر إليه: وفقًا لـ Star Walk، ستومض النجوم، لكن الكواكب لن تتألق. سيكون كوكب المشتري ألمع جسم في السماء حتى تشرق الشمس، لكن الكواكب الأخرى ستكون أكثر خفوتًا ، لذلك سيكون من الصعب تمييزها عن النجوم.

هل سيكون هناك المزيد من محاذاة الكواكب في عام 2023؟

كان هناك بالفعل تحالف واحد من خمسة كواكب هذا العام، في مارس. ظهر كوكب المشتري وعطارد والزهرة وأورانوس والمريخ في سماء الليل بعد غروب الشمس في وقت متأخر من الشهر. كان أفضل يوم لمشاهدة الحدث هو 28 مارس.



ستكون هناك محاذاة أخرى في وقت لاحق من الصيف، وفقًا لـ Star Walk. ستتم هذه المحاذاة في يوليو وستكون مرئية بشكل أفضل في 22 يوليو. وستضم ثلاثة كواكب فقط، مع ظهور المريخ والزهرة وعطارد في سماء المساء.

لن تكون المحاذاة الكوكبية التالية مع خمسة كواكب أو أكثر حتى أبريل 2024، وفقًا لـ Star Walk.