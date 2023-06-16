تفاصيل سقوط سكينة اللودر علي سائق بالشيخ زايد .. "كان يتناول الغداء"

لقي سائق لودر مصرعه ، أثناء العمل في أحد المشروعات بالشيخ زايد، حيث غلب الجوع عليه وترك اللودر وجعل السكينة تظلل عليه ولكن كانت الفاجعة لكل من تواجد بالقرب منه.

تفاصيل سقوط سكينة اللودر علي سائق بالشيخ زايد

وفي تفاصيل الواقعة ؛ سقطت سكينة اللودر على السائق ليلقى مصرعه في الحال وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوصول سائق جثة هامدة بالطريق الإقليمي اتجاه الواحات، إلى المستشفى.

والانتقال والفحص تبين أن المتوفى سائق لودر يبلغ من العمر 50 عاما وأثناء جلوسه أسفل اللودر لتناوله وجبة الغذاء سقطت سكينة اللودر عليه مما أدى كسر بالعامود الفقري أودى بحياته في الحال، وبسؤال الشهود أفادوا بما جاء بالفحص.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

سر مقتل عامل التبين

أوضحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، ملابسات مقتل عامل داخل شركة الحديد والصلب بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

كانت البداية بتلقى قسم شرطة التبين ، بلاغا من العاملين بشركة الحديد والصلب يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين بالفحص ؛ العثور على عامل يدعى “محمد عمر سعد” إثر إصابته بتهشّم في الجمجمة ونزيف بالمخ، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

في الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال العاملين بشركة الحديد والصلب وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة داخل الشركة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

و تبين بإجراء التحريات؛ نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وصديقه بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه باستخدام آلة حادة، مما أسفر عن مقتله.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على تنفيذ مقاولات داخل الشركة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.