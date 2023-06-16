محمد الباز يرد على المشككين في مكاسب العاصمة الإدارية (فيديو)

أشاد الإعلامي محمد الباز، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: “ الرئيس السيسي قال العاصمة الإدارية متحطش فيها جنيه من ميزانية الدولة، والكلام ده مش جديد”.

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وقال "الباز"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الجمعة، عن العاصمة الإدارية:" أنت أمام أرض قاحلة ومحدش بيستخدمها، وقالك هنبيع ونجيب مطورين عقاريين ياخذوا مساحات، ويدفعوا والفلوس دي نبني بها الحكومة والوزارات المختلفة".

الفلوس اللي خدتها من الدولة في الدولة

وأضاف: "يطلع واحد يقولك انت مخدتش فلوس من موازنة الدولة، بس خدت فلوس من الدولة، طب ما أنا أضفت بيها أصول في الدولة، وكسبت العاصمة الإدارية الجديدة من مباني، وناس رايحة تشتغل، وعملت توسع، فالفلوس اللي خدتها من الدولة في الدولة".

كشفت المهندسة راندة المنشاوي مسعد أول رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل خطة الحكومة لبدل انتقال الموظفين المنتقلين لـ العاصمة الإدارية، وذلك حسب منشور صادر لكافة الوزراء.

وحسب المنشور، فإنه صادر في ضوء ما قرره مجلس الوزراء بشأن حزمة الحوافز المقررة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها طرح وحدات سكنية لهم بمدينة بدر (سكن مصر).

ونص المنشور، على أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو الماضي، قد قرر ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بصرف قيمة بدل السكن.

وتشمل تلك القيمة عددا من العناصر، منها أن يتم التعاقد على الوحدات السكنية بمشروع زهرة العاصمة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة – المرحلة الأولى وفقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته، واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاتها، والقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقرارات والضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بموجب عقد بيع ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والموظف المنتقل للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة المخصص له وحدة سكنية ووزارة المالية، مع الاحتفاظ بحق الملكية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحين سداد كافة المبالغ المستحقة على الوحدة السكنية.



كما تضمنت التعليمات أن يستمر سداد بدل السكن لمدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل وبحد أدنى مدة 3 سنوات، فضلا عن أن تقوم وزارة المالية بسداد قيمة بدل السكن بمبلغ 4000 جنيه شهرياً ( للدرجة الأولى فما دونها ) ، و5000 جنيه شهريا ( لدرجة مدير عام معين أو منتدب فأعلى) وذلك بحد أقصى مدة 7 سنوات أو فترة بقاء الموظف في الخدمة أيهما أقل وبحد أدنى مدة 3 سنوات، وذلك بالنسبة للعاملين المخصص لهم وحدات سكنية بجهات مدرجة داخل الموازنة العامة للدولة.