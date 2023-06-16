أول رد من "الموسيقيين"على استخدام أغاني عبدالحليم حافظ في المهرجانات (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن المنتج محسن جابر ليس عضوا بالنقابة وهو اسم كبير ومدير شركة إنتاج فني كبيرة وعريقة .

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قانون حق الملكية الفكرية تنظم الحقوق بين ورثة الفنان الراحل والمنتج

وعلق المتحدث باسم نقابة الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة على استخدامه أغاني الفنان عبدالحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب" التابعة، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها"، قائلا: " هناك قانون حق الملكية الفكرية تنظم الحقوق بين ورثة الفنان الراحل والمنتج.

وفي سياق منفصل قال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الفنان مصطفى كامل يتابع كافة تفاصيل التي تحدث داخل النقابة عن كثب، ويراقب بشدة كل الملفات، لافتا إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للعلاج والعمليات ومصاريف الجنائز وصرف مساعدات في رمضان، وحدثت منظومة المعاشات.

وتصدر اسم العندليب، خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بسبب هجوم ابن شقيقه على محسن جابر واعلانه مقاضاته بسبب استخدامه اغاني عبد الحليم حافظ دون اذن او الرجوع للعائلة، ولم يعلق محسن جابر على الامر حتى الان، نستعرض القصة الكاملة من خلال التقرير التالي:

وهاجم محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، المنتج محسن جابر، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

وكشف شبانة عن أن محسن جابر استولى على تراث العندليب عبدالحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا"، وهو ما يعتبر غير قانوني، وفي الوقت نفسه، أكد شبانة أنه سيلجأ للقضاء خلال الفترة المقبلة بسبب تحويل جابر لأغاني عبد الحليم إلى أغاني مهرجانات، من خلال شركة تابعة له اسمها "digital sound".



كما فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، النار على المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني الفنان عبدالحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب"، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها" وهذه إساءة كبيرة جدا.

وأضاف محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سأقاضي المنتج محسن جابر للحفاظ على تراث بلدي، وهو يميز مصر عن الدول الأخرى.

تابع نجل شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، أطالب بمحاسبة المسئول الذي منح الترخيص لشركة مزيكا أو ديجتال، وأنا معايا الحق ولن أتراجع عن مقاضاته".



وناشد شبانة وزارة الثقافة والأجهزة المعنية بضرورة التصدي لتشويه تراث العندليب الأسمر، مؤكداً أن ما يحدث يعتبر إساءة لعبد الحليم وأسرته، بحسب تصريحاته.