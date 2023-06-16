إحباط محاولة البحث عن التنقيب داخل قطعة أرض بالعياط

أحبطت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة ، محاولة 6 أشخاص الحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بمدينة العياط بمحافظة الجيزة.

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التنقيب عن الآثار بالعياط

وأكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بعزبة أبو النور بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقطعة أرض في المنطقة الجبلية بعزبة أبو النور، وعُثر على حفرة بعمق 8 أمتار.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التنقيب عن الآثار

نص الدستور المصري علي فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

و أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:

(أ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.

(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم