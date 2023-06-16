العثور علي جثه شاب داخل شقته بالزيتون

كشفت تحريات المباحث، بأمن القاهرة ملابسات العثور على جثة شاب داخلة شقته ،بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، وتبين أنه تناول جرعة مخدرات زائدة أدت إلى وفاته.

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وفاة شاب بالزيتون

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة الزيتون ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “كريم.م”، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب من متعاطي المواد المخدرة ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق شاب بنيل الصف

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة ، جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بـمنطقة الصف بمحافظة الجيزة .

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة ، بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وتبين بإجراء التحريات أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة هربا من حرارة الجو لقى مصرعه غرقا ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

1500 جنيه وراء مقتل عامل السلام

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عامل قتل صديقة طعنًا بسلاح أبيض "السكين"، وذلك بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية بمدينة السلام بمحافظة القاهرة .

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام أول، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة على أحد المقاهي بدائرة القسم مما أسفر عن سقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطعنة فى صدره، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الوقت ذاته ؛ استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وانه اثناء تواجدهم على المقهى نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات على 1500 جنيه لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط الجمعية، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل صديقة بطعنة بالسكيم مما اسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة ،التحقيق.