مصرع عامل وإصابة ابنه فى انقلاب ميكروباص أعلي الطريق الأوسطي بالجيزة

لقى عامل مصرعه وأصيب نجله اثر انقلاب سيارة ميكروباص أعلي الطريق الأوسطى بالجيزة ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

اقرأ أيضا.. إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي

تفاصيل مصرع عامل واصابة نجله

وكانت غرفة عمليات المرور ، تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى بالطريق الأوسطى ،وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق

مما أسفر عن مصرع كلا من “وحيد ح ، محل اقامته منطقة عرب شلهوب ، بمدينة الحوامدية ، واصابة نجله احمد” ، وتم نقل المتوفى لثلاجة حفظ الموتى ، والمصاب إلي المستشفى لتلقى العلاج اللازم

وقد تحرر محضر بالواقعة ، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها ، وتم رفع اثار الحادث وتسيير حركة المرور.

تفاصيل كشف لغز العثور علي جثة مواطن في بالوعه بالأقصر

نجحت أجهزة الأمن بالأقصر، في القبض على شاب ونجل عمه، لاتهامهما بقتل مواطن بالخرطوش، وإلقاء جثمانه في بالوعة في مركز الكرن

كانت البداية بتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى في الزراعات شرق الأقصر، إثر إصابته بطلق خرطوش وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وقد أقر المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث.

تم تشكيل فريق بحث على الفور؛ لكشف هوية المتهم وملابسات الحادث، وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه يدعى "ضياء.ح.ص" يبلغ من العمر 15 سنة، مقيم فى نجع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثمانه؛ توصلت التحريات إلى أن المجني عليه قد توجه برفقة شاب من جيرانه يدعى "ع.م" ويبلغ من العمر 19 سنة، وتم ضبطه فى مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة برفقة أحد أقاربه وذلك للانتقام من والده، حيث خطط برفقة نجل عمه التخلص منه بطلق خرطوش وإلقاء جثمانه فى بيارة ترعة بمنطقة الزناقطة خلف إحدى محطات الوقود.

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيقات في قضية مقتل ربة منزل بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، على يد زوجها، أن السبب خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دعاه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وتكثيف الجهود لضبط المتهم.