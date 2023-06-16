ماكرون وماسك يبحثان التعاون فى الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية

بحث الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، مع رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، “إيلون ماسك”، الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، مُؤكدًا حرصه على العمل والتعاون معه.

وكتب الرئيس الفرنسي على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المُصغرة "تويتر": "لنعمل معًا"، كما كتب تغريدته مع هاشتاج #ChooseFrance وصورة له وهو يُصافح إيلون ماسك، وذلك بعد اجتماع عُقد في قصر الإليزيه، بحثا خلاله الاستثمارات المستقبلية لرجل الأعمال الأمريكي الشهير في فرنسا، بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

ووصل ماسك إلى باريس حيث يشارك حاليًا في جلسة حوار أمام آلاف الأشخاص من عُشاق التكنولوجيا، على هامش معرض "فيفا تكنولوجي" (VivaTech) للتكونولوجيا الحديثة، وهو إحدى الفعاليات التكنولوجية العالمية المهمة ويُقام سنويًا ليجمع كل الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا في فرنسا والشركات الناشئة ورواد الابتكار والمستثمرين لاستعراض أحدث الابتكارات والتجارب الرائدة في المجال الرقمي.

وخلال افتتاح المعرض الأربعاء الماضي، قال الرئيس الفرنسي إنه سيتحدث مع ماسك أيضًا عن السيارات والبطاريات وهذا القطاع المهم لفرنسا.

ماكرون يأمل في إقناع ماسك بإنشاء مصنع في فرنسا لبطاريات تسلا:

والتقى ماكرون، إيلون ماسك، مرتين في الأشهر الأخيرة، ويأمل في إقناعه بإنشاء مصنع في فرنسا لبطاريات "تسلا"، شركته الرائدة في مجال السيارات الكهربائية.

فخلال قمة "اختر فرنسا" الاستثمارية في منتصف مايو الماضي في قصر فرساي، وعد الملياردير الأمريكي أن تقوم "تسلا" باستثمارات كبيرة في فرنسا.

وكان ماكرون افتتح الأربعاء معرض "فيفا تكنولوجي" وقام بجولة بأروقة المعرض والتقي بالعديد من ممثلي الشركات الناشئة المشاركة، وتطرق في حديثه إلى القضايا والتحديات التي تواجه مجال التكنولوجيا والابتكار في فرنسا، ولاسيما من خلال الإشارة إلى أدوات التمويل ووسائل دعم الجهات الفاعلة الناشئة بشكل أفضل، ثم أعلن عن خطته الطموحة لدعم الشركات الناشئة في مجال الابتكار والذكاء الرقمي والاصطناعي.

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إيران الى "أن تنهي فورًا دعمها" لروسيا في أوكرانيا وعدم تزويدها بطائرات مسيّرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "نبه الى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد إيران روسيا بطائرات مسيّرة، ودعا طهران الى أن تنهي فورًا الدعم الذي تقدمه بذلك الى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".