تعرف على موعد قرعة دورة الترقي لدوري المحترفين

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني باتحاد الكرة برئاسة مجدي الشيخ واشاف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة القرعة الخاصة بالصعود لدوري المحترفين بين الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس بالمجوعات الثلاثة بدوري القسم الثاني يوم الأحد المقبل بمقر الاتحاد الساعة الثانية ظهرا.

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الفرق الثلاثة أصحاب المركز السادس

وتقام القرعة بين فرق المنيا صاحب المركز السادس عن المجموعة الأولي والمصرية للاتصالات صاحب المركز السادس عن المجموعة الثانية وبروكسي صاحب المركز السادس عن المجموعة الثالثة.



وانتهي دوري القسم الثاني لموسم 2022/2023 بعدما أسدل الستار على مباريات الجولة 30 الأخيرة بالمجموعة الثانية.

ونجح فريق بتروجيت في حصد بطاقة التأهل لدوري المحترفين الموسم القادم بتغلبه خارج ملعبه على كهرباء الإسماعيلية برباعية دون رد احرز رباعية بتروجيت خالد ابو زيادة ركلة جزاء وسامح ابراهيم وكوابينا وإسماعيل بامبا ورفع أبناء سيد عيد رصيدهم من النقاط الي 52 نقطة في المركز الخامس.

كما نجح المصرية للاتصالات في الفوز على الشرقية للدخان 2/4 احرز هدفي الدخان حسام عبدالواحد وحسام عبدالواحد واحرز أهداف الاتصالات محمد بهاء وعبدالرحمن بودي وسليماني وأحمد بندق وبهذه النتيجة حافظ الاتصالات على المركز السادس برصيد 49 نقطة ليشارك في الدورة الثالثية مع المنيا عن المجموعة الأولي وبروكسي عن المجموعة الثالثة ليتأهل فريقه واحد منهم لدوري المحترفين.



وفاز الترسانة على القناة 1/2 احرز هدفي الترسانة اوجستين اوتو ويسري وحيد واحرز هدف القناة الفار

وتغلب الإنتاج الحربي على الإعلاميين 0/2 احرز هدفي الانتاج بدر موسي وايهاب فؤاد

تعادل النصر مع بورتو 2/2 احرز هدفي النصر محمود حسونه وعبدالرحمن ميسي واحرز لبورتو صلاح هشام لالا من ركلة جزاء و صلاح هشام لالا

وفاز زد اف سي المتاهل للدوري الممتاز على السكة الحديد 1/2 احرز هدفي زد مصطفي سلطان ومصطفي سلطان ركلة جزاء واحرز هدف السكة طارق وطني

تعادل وادي دجلة مع مستقبل وطن 1/1احرز هدف المستقبل احمد شعراوي واحرز هدف دجلة على حسين

فاز العبور على منتخب 1/2 السويس 1 العبور 2 احرز هدفي العبور محمد رجب ويوسف ويا واحرز هدف السويس محمد مسعد