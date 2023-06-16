سيارة مسرعة تنهي حياة عامل بالتجمع الخامس

لقى عامل حتفه ، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة التجمع الأول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث التجمع الأول

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور عامل للطريق بمنطقة التجمع الأول عقب الانتهاء من عمله فى أحدي شركات المقاولات صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

مشاجرة الباعة الجائلين في وسط البلد

كما نشبت مشاجرة بالأيدي بين مجموعة من الباعة الجائلين أمام مول طلعت حرب بسبب خلافات بينهما، اليوم الجمعة في منطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة ، وفروا هاربين عند قدوم الشرطة، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة.

البداية كانت ببلاغ تلقاه غرفة عمليات شرطة النجدة ، من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة أمام مول طلعت حرب بوسط البلد بمحافظة القاهرة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الباعة الجائلين بسبب خلافات بينهما أمام مول طلعت حرب، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى، وتمكن لأصحاب المحلات من فض المشاجرة، وفرا هاربين.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما اصيب شاب في قسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية،اثر حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات على مبلغ مالي قدره 50 الف جنيه أخذه أحدهم من الآخر نظير سفر للعمل بالخارج، وقام بأخذ الفلوس دون توفير فرصة عمل، وعند مطالبته بأمواله تعدى عليه بالضرب بكتر، ما أحدث له عدة إصابات بالجسد والوجه وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من وجيه م، مصاب بجرح قطعى بالوجه تحت العين والفكين إثر تعد عليه ب"كتر" من كل حسنى ح، ومحمود ج، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما إثر تواجد المجنى عليه بالشارع، وعندما رأي المتهم الأول طالبه بمبلغ 50 الف جنيه اخذهم لتوفير فرصة عمل له خارج البلاد، ولكنه قام بالنصب عليه ولم يوفر له فرصة عمل وقام بتسفيره يوما واحدا لإحدى الدول العربية وقام بتركه وعندما طالبه برد المبلغ قام بالتعدى علىه بالضرب ب"كتر" بمساعدة المتهم الثانى، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.