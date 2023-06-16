معرض الزهور يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين

شهد المتحف الزراعى بالدقي إقبالا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر

جدير بالذكر ان معرض في دورته الحالية رقم 90 يشارك فيه أكثر من 200 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءً

صرح بذلك المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض.

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معرض الزهور

معرض الزهور