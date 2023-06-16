عاجل
د. عبدالسند يمامة: أنا محب للوفد والعمل العام زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب فرنسا دون خسائر د. عبدالسند يمامة: لم يكلفني أحد من خارج الحزب بالترشح للرئاسة ولا أقبل بذلك د. عبدالسند يمامة: "أختلف مع الرئيس السيسي فى معالجة الملف الاقتصادي"
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

معرض الزهور يشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين

معرض الزهور
معرض الزهور

شهد المتحف الزراعى بالدقي إقبالا من المواطنين اليوم الجمعة للاستمتاع بمعرض زهور الربيع المقام حاليا بالمتحف ومستمر حتى نهاية الشهر 

جدير بالذكر ان معرض في دورته الحالية  رقم 90 يشارك فيه أكثر من 200 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار وكل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار وكذلك بعض منافذ بيع السلع الغذائية بالإضافة إلى مشاركة بعض الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني 

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا الى التاسعة مساءً 

صرح بذلك المهندس محمود عطا رئيس اللجنة المنظمة للمعرض.

اقرأ ايضا: وصول أولى رحلات الحجاج السودانيين إلى السعودية


 

معرض الزهور
معرض الزهور
معرض الزهور

مواد متعلقة

روبوت يستقبل ضيوف الرحمن بالسعودية (صور)

محامي محمد عادل: سرعة الإجراءات عجلت بالنهاية وبسمة وهبة: كنت تريد البراءة!

جنون اللحوم

الدلافين سلاح روسيا الجديد لحماية الجنود في أعماق بحر القرم

تونس تبحث الاستفادة من التجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة

جامعة المنيا تمنح الباحث محمد عبدالمنعم أمين درجة الدكتوراة في بساتين الفاكهة

وزير الزراعة يبحث مع كبرى الشركات الروسية آفاق التعاون في مجال إنتاج التقاوى

وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء دعم الاستثمار الزراعي وتلبية احتياجات المواطنين

الجريدة الورقية