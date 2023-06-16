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الجمعة 16 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قطع المياه لمدة 12 ساعة عن قرية غياضة الشرقية ببني سويف غدا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إنقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية، وتوابعها بمركز ببا، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 17-6-2023 وحتي الساعة 8 من مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

 

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وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

 

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