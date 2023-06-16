قطع المياه لمدة 12 ساعة عن قرية غياضة الشرقية ببني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، إنقطاع المياه عن قرية غياضة الشرقية، وتوابعها بمركز ببا، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم السبت الموافق 17-6-2023 وحتي الساعة 8 من مساء نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، أن سبب الانقطاع للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية بمركز ببا.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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