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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

طارق الشيخ يفتح "حنفية الجدعنة" قريبًا

طارق الشيخ
طارق الشيخ

يستعد المطرب الشعبي طارق الشيخ، لطرح أحدث أعماله الغنائية “حنفية الجدعنة” خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وكشف طارق الشيخ، جزء من كلمات الأغنية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تقول:" حنفية الجدعنة عطلانة من قلة السلكان، الحسبة جات بخسارة والخير مطمرش غير في الاندال، الطيبة خيبة وجهل لازم تخون قبل ماتتخان، ده مشوار التقدير الخطوة فيه بتساوى فدان، الأصلى اصلى خد جمب أصلى ثابت مكانى، ميزت نفسى بفضل ربى اللى علاني .

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طارق الشيخ.. "أنا الهيرو" في العيد

وانتهى مؤخرا المطرب طارق الشيخ من تسجيل دويتو غنائى جديد مع المطرب وسام هلال ، يحمل اسم "حد سكة" وهو من كلمات إبراهيم محمد، وألحان إسلام عاطف، وتسجيل صوتي مودي منير ، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة على اليوتيوب والقنوات الفضائية.
 

 

وطرح مؤخرًا  طارق الشيخ دعاء جديدًا يحمل اسم "اللهم أجبرني" فى شهر رمضان الماضي، ويقول اللهم إنى أعوذ بك من اليأس ونفاد الصبر، واملأ قلبنا إيمانًا بك وتكالى عليك، وارضنا بما كتبته لنا، وكن معنا وأغنينا بك.
 

يذكر أن آخر أعمال طارق أغنية  تحمل اسم "أنا الهيرو" من كلمات إبراهيم الشناوى وألحان خالد سلطان وتوزيع أشرف البرنس، و كان أيضا طرح مغني البوب وسام هلال أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "My Number One"، وهي باللغة الانجليزية ومن نمط موسيقى البوب مع مزيج من النغمات الشرقية.

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