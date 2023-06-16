بوريس جونسون يُخطط للترشح لمنصب عُمدة لندن

يُخطط رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، “بوريس جونسون”، للترشح لمنصب عُمدة لندن، وذلك في محاولة مُستقلة، بعد استقالته من البرلمان وسقوطه الدراماتيكي في حزب المحافظين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يدرس جونسون خطوته التالية، بعد أن توصل تحقيق أجرته لجنة برلمانية إلى أنه ضلل البرلمان عمدًا عدة مرات في تصريحاته بشأن حفلات "بارتي غيت" التي انتهكت قواعد كوفيد-19.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن جونسون يُمكن أن يسعى لاستعادة وظيفته القديمة من خلال الترشح كمرشح مُستقل لهزيمة عمدة حزب العمال صادق خان.

وقال جوتو هاري، الذي عمل كمساعد رئيسي لجونسون في آخر فترة له كرئيس لبلدية لندن، لصحيفة "الإندبندنت" إن هذه ستكون "فكرة عظيمة".

بدوره، قال مدير الاتصالات السابق في داونينغ ستريت إنه لم يُناقش هذه الخطوة مع رئيسه السابق، مُضيفًا: "تحتاج لندن إلى مدافع قوي يتمتع بالملف الشخصي والطموح والمصداقية والشخصية لمحاربة ركنها ومناصرة قضيتها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون استقالته كمشرّع، وينتظر عقوبة بتهمة تصريحات مُضلّلة أدلاها أمام البرلمان حول تجمعات بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق إبان الجائحة.

هذا وقد استقال جونسون بعد تلقيه نتائج تحقيق أجراه مشرّعون بشأن تلك التصريحات المُضلّلة، واتّهم في بيان له مُعارضيه بمحاولة طرده من المجلس.

جونسون يستقيل من منصب رئاسة الوزراء عام 2022 وسط عدد من الفضائح:

وكان جونسون قد استقال من منصب رئاسة الوزراء عام 2022 وسط عدد من الفضائح، ولكنه ظل نائبًا في البرلمان.

يُشار إلى أنه مطلع يونيو 2022، رفض جونسون تسليم الهاتف الذي استخدمه، خلال جائحة كورونا، إلى لجنة التحقيقات، على الرغم من أنه قد يحتوي على رسائل حول عمليات الإغلاق.

وذكرت صحيفة The Times أن جونسون اضطر إلى التوقف عن استخدام الهاتف في عام 2021 بعد أن تبيّن أن رقمه كان مُتاحًا عبر الإنترنت لمُدة 15 عامًا.

وقد سلم جونسون أكثر من 300 صفحة مطبوعة من رسائل "واتسآب" و25 دفتر ملاحظات إلى مكتب مجلس الوزراء في تلك الفترة بعد شهور من المراسلات مع المسؤولين.

ومع ذلك، لم يُسلم جونسون الهاتف الذي استخدمه قبل أبريل 2021، وهي الفترة التي تُسبق قرار فرض إغلاق عام.