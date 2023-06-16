استقبلت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة، اليوم، أولى طلائع قاصدي البيت الحرام القادمين من جمهورية السودان.

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ووزعت الوزارة عدد من الكتيبات التوعوية والإرشادية التي تمكن الحجاج من التعرف على أحكام المناسك، حسبما نقلت واس.

وصول أولى رحلات الحجاج السودانيين إلى السعودية

وأبدى الحجاج القادمون سعادتهم بحفاوة الاستقبال، وعبروا عن امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاهتمامها ورعايتها لضيوف الرحمن القادمين من كل بقاع الأرض.

وبعثت وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية رسالة عاجلة لضيوف الرحمن، مفاداها "تفرغوا لأداء العبادة.. كل ما تحتاجونه بالقرب منكم".

يؤدي المسلمون بالحرمين الشريفين صلاة آخر جمعة من ذي القعدة 1444، حيث يستعدون لاستقبال العشر الأول من ذي الحجة، والوقوف بعرفات واتمام مناسك الحج.