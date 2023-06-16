وباء أشد فتكاً من "كوفيد 19".. استعدوا

تفشي مرض فتاك أكثر من "كوفيد 19"، تحذيرات وتنبيهات تخرج بها منظمة الصحة العالمية، للعالم أجمع، باحتمالية تعرض العالم خلال الفترة المقبلة لمرض "أكثر فتكا" من الكوفيد، وذلك حسبما أفاد به رئيس منظمة الصحة العالمية.

تحذيرات من موجات “كوفيد 19”

وخرجت العديد من التنبيهات من قبل منظمة الصحة العالمية، بأنه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض" أكثر فتكا" من كوفيد-19، وجاء ذلك خلال خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في "جنيف"، وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نهاية "كوفيد-19" كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

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وأكد أن خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما، وجاء ذلك خلال اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، مشددًا على أن التهديد من مرض آخر ينشأ مع إمكانية أن يكون أكثر فتكا لا يزال محتملا.

وجاءت تصريحات تيدروس خلال إعلان منظمة الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

فيروسات جينية

وأكدت نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على هامش الحفل الختامي لبرنامج تدريب الإعلاميين حول تغطية جائحة كوفيد 19 والطوارئ الصحية، أن تصريحات تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، تعني أنه يجب أن نكون منتبهين ومستعدين لأي جائحة سواء كانت كورونا أو غيره، مشيرة إلى أن تكون هناك خطط استراتيجية لكافة الدول وعلى المستوى العالمي لمواجهة أي طارئ صحي حتى نحمي الأمن الصحي للأفراد والأسر.

وشددت القصير، على ضرورة المحافظة على الصحة عن طريق الغذاء الصحي الآمن، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة في الطعام، ومكافحة ومنع التدخين، والتهوية في أماكن العمل والمنازل، وزيادة النشاط الأدنى والرياضة، وعدم زيادة السكر والملح.

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية، أن الفيروسات موجودة ومتحورة ولكن يجب أن نحمي أنفسنا منوهًة على عدم استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب لأن الفيروسات تكافح المضادات الحيوية.

وكان مديرعام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد شدد خلال الجمعية العمومية للمنظمة على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق حذرت الصحة العالمية من الوباء القادم، مؤكدة أنه ليس ببعيد وربما يكون قريبا للغاية.