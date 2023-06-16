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الجمعة 16 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

خلال لقائه بعدد من برلمان شباب مصر ..

تطور نوعي في أداء برلمان الشباب وخطة لتحقيق تنمية شاملة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة ، بمحمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، وعدد من شباب برلمان الشباب، وذلك بالمركز الاوليمبي بالمعادي ، بحضور الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية .

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وزير الشباب يشهد فعاليات اليوم الرياضي للأسر بالقاهرة والجيزة

أكد وزير الشباب والرياضة ان برلمان الشباب يشهد في الاونة الحالية تطورا نوعياً ملحوظا في الشكل والمضمون ، مشيراً ان هناك خطة محددة المعالم لتحقيق تنمية شاملة لجميع اعضاء برلمان الشباب لتنعكس على تنمية المجتمع كدور مجتمعي لشريحة برلمان الشباب .

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وزير الشباب يقود ماراثون دراجات هوائية ويشارك في اليوم الرياضي بالشروق

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف الانشطة التنموية لشباب برلمان الشباب بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة بمراكز الشباب  تنسيقاً مع مديريات الشباب والرياضة ، مؤكداً الدعم الكامل لبرلمان شباب مصر .

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