بكري يطالب بتشديد الرقابة على تجار سوق اللحوم .. الناس تعبانة وشقيانة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المعارضة جزء من نظام الحكم في الدولة، كما أنه لا يوجد أي نظام سياسي قوي، دون وجود معارضة له، موضحًا أن الوطن يحتاج لكل الآراء.

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إن المعارضة هي أداة الرقابة الحقيقية للنظام السياسي، كما أن المعارضة كانت تتمتع بمساحة كبيرة منذ حكم الرئيس الراحل عبدالناصر، حتى حكم مبارك.

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ونوه إلى أنه عندما تولى الإخوان الإرهابيين الحكم، قضوا على فكرة وجود معارضة، ورغبوا أن يكون الحكم آحادي، مشيرًا إلى أنه حتى لا يحققوا مطالب الشعب أن عبدالناصر كان يشارك الشارع طموحاته وأفعاله، كما أنه كان يستمع لآراء المعارضة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتحسين أداء المسئولين.

المعارضة ضرورية

ولفت إلى أنه عندما بدأت فكرة الأحزاب، هرول أصحاب منابر المعارضة للانضمام للحزب العربي الاشتراكي، ما أثر على حركة المعارضة، مؤكدًا أن هناك العديد من العوامل التي قللت من فرص ظهور فكرة المعارضة خلال العقد الماضي.

وأكمل: "الرغبة في الاستقرار، محاربة الإرهاب، الإصلاح الاقتصادي، وعقب التعويم الأول أدى لمجموعة من المشاكل وارتفاع الأسعار، وزيادة طبقة الفقر، مشددًا على أن الرئيس السيسي تحدث عن التحديات الاقتصادية قبل ترشحه للانتخابات، كما أن جائحة كورونا لها تأثير على نمو معدل الاقتصاد.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري بتشديد الرقابة على تجار المواشي وسوق اللحوم، مردفًا: “ليه سعر اللحوةم يوصل لـ 400 جنيه الناس تعبانة وشقيانة”.