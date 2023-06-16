‏كواليس ضم فاركو موهبة حدائق الأهرام

‏نجح مسئولو نادي فاركو في ضم محمد عز أبو الحسن لاعب نادي حدائق الأهرام " مواليد 2003 " و سبق له اللعب لمنتخب الشباب و يلعب في وسط الملعب.

وكان قد تم ضم اللاعب بعد مفاوضات مكثفة وصراع مع العديد من الأندية و حسمت رغبة اللاعب انتقاله إلى فاركو وتم ضمه بمقابل مالي كبير مع وجود شرط في العقد بنسبة في اعادة البيع و يتمتع عز بموهبة كبيرة و لديه مهارات وإمكانيات فنية وبدنية مميزة.

و صرح المهندس محمد نافع رئيس نادي حدائق الأهرام بأن اللاعب تلقي أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز نظرا موهبته الكبيرة لكن فاركو كان الاكثر جدية و سرعة في حسم الأمور لهذا انتقل اللاعب إلي صفوفه .

و أشاد نافع بقطاع كرة القدم بالنادي بقيادة ابراهيم فرحات لوجود اكثر من موهبه و سبق للنادي بيع اكثر من لاعب في سن صغيرة و يهدف مجلس الادارة من وراء ذلك الي تحقيق مكاسب مالية لتطوير كل الانشطة بالنادي فالهدف هو تفريخ المواهب مشيرا إلي مجلس ادارة النادي بالكامل يقوم بالدور المنوط به في تطوير نشاط كرة القدم و باقي الانشطة .

ووجه رئيس نادي حدائق الاهرام كل الشكر و التقدير للكابتن إبراهيم فرحات المشرف العام علي كرة القدم و دوره في اكتشاف المواهب و ضمها للنادي سواء من خلال قطاع الناشئين او الاكاديميات .

وأعرب إبراهيم فرحات المشرف علي كرة القدم بالنادي عن سعادته الكبيرة باكتشاف العديد من المواهب بالنادي و منحهم الفرصة للعب في الدوري الممتاز مشيرا الي انه هذا الطريق مهم للحصول علي موارد جديدة للنادي .

‏وأعرب اللاعب محمد عز عن سعادته الكبيرة في الانتقال الي فاركو مشيرا إلي ان طموحاته مع كرة القدم بلا حدود .