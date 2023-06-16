وفاة طفل سقط من شرفه منزله في بولاق الدكرور

لقي طفل حتفه ، بسبب سقوطه من شقة بعقار في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط طفل من شقة بعقار في بولاق الدكرور، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلًا اختل توازنه، وسقط من الشقة محل إقامته، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على أثرها الحياة.

علي الفور تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد أسرة الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

إصابة 3 أشخاص اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الضبعة ، جرى نقل المصابين للمستشفى ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من شرطة النجدة مفاده وقوع حادث مرورى بطريق الضبعة ، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الاسعاف ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص

وهما كل من احمد م ك ، 22 سنة ، محل اقامته الجيزة ، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وخلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات بالوجه والجسم ، ربيع م ا ، 17 سنة ، محل اقامته المنوفية ، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه والجسم واشتباه خلع بالكتف الايسر ، ابراهيم م ا 23 سنة ، اضطراب فى درجه الوعى ، وتم نقلهم إلي مستشفى اليوم الواحد لتلقى العلاج اللازم

وتحرر محضر بالواقعة ، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

أنتحار طالب الطب في دار السلام

في واقعة اخري ، عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على جثة طالب كلية طب الأسنان مشنوق داخل شقة بمنطقة دار السلام، وبعمل التحريات تبين أنه أقدم على الأنتحار لمروره بضائقة نفسية.

و بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا مفاده وجود وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طالب فى بداية العشرينيات من العمر وتبين أنه طالب فى كلية الطب، وعثر عليه مُعلق فى جنش المروحة بصالة المنزل.

بإجراء التحريات وتبين أنه اقدم على الأنتحار والتخلص من حياته لمروره بأزمة نفسية فى الأونة الأخيرة، وأضافت التحريات ان المتوفى فى يوم الواقعة قام بتثبيت حبل غسيل بجنش المروحة بالصالة واعتلاء كرسي ودفعه بقدميه مما أدي إلي وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة العامة للتحقيق.