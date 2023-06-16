عاجل
رئيس الوزراء: الأزمة الروسية-الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبَها رئيس وزراء الهند يزور مصر ويلتقي بمسئولين وأعضاء الجالية د. عبدالسند يمامة ينتقد صندوق النقد الدولى ويطالب بمزيد من الحرية للإعلام المصرى
الجمعة 16 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شاب ينشر لحظات احتضار والده لتحقيق مشاهدات على تيك توك

الشاب عبر فيديو تيك
الشاب عبر فيديو تيك توك

تستمر مقاطع الفيديو المنتشرة عبر تيك توك، في إثارة الجدل، والتي يكون الهدف منها تحقيق أكبر قدر من المشاهدات، دون النظر للمحتوى الذي يقدم، أو انتهاكه للمبادئ أو الأخلاقيات المتعارف عليها في مجتمعنا، إلى ان وصل الأمر إلى انتهاك حرمة الموتى، وهذا ما فعله شاب توفي والده واستغل الأمر عبر حسابه على تيك توك.

 

بدأ الأمر عندما نشر الشاب المصري، عبر حسابه مقطع فيديو، يظهر فيه والده الذي تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وقال لمتابعيه "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو" تفاعل متابعي الفيديو مع الشاب ودعا له عدد كبير من الناس.

txt

هلا رشدي تعلق بعد توقفها عن الغناء.. هقضيها تيك توك مع ابني

txt

ملتقى تيك توك الإبداعي يوفر لمحة على مستقبل المحتوى لتحفيز الابتكار

لم يتوقف الشاب عند هذا الحد، بل نشر فيديو للحظات احتضار والده وهو على فراش الموت، الأمر الذي عرضه لهجوم كبير من متابعيه.

 

@mohamedallam396 الرد على @bynokyo.awy ربنا يرحمو يارب🥀💔#fyp ♬ الصوت الأصلي - mohamed.lama

 

ثم ظهر الشاب، في أحد الفيديوهات يبكي، وهو يصور جثة والده في الكفن، وعلق، قائلا: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

@mohamedallam396 ربنا يرحمك يابا شيرو الفيديو↪️عشان ناس كتير تدعيلو💔😔🥀#fyp ♬ الصوت الأصلي - mohamed.lama

هاجمه الكثيرين بسبب عدم احترامه مرض والده وحرمة الميت، ولامه العديد على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

اقرأ ايضا: نجاح جراحة في المخ لجنين في رحم أمه

 

 


 

مواد متعلقة

نجاح جراحة في المخ لجنين في رحم أمه

موعد الانقلاب الصيفي طبقًا للحسابات الفلكية

طائر يحطم نافذة طائرة بجسده وقائدها يسيطر على الوضع ( فيديو)

السعودية تستقبل الحجاج بتقنيات تستخدم للمرة الأولى وحزمة مبادرات

الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت وتحذير من ارتفاع درجات الحرارة

مؤلف مسلسل بالطو يعلق على سؤال امتحان كلية الألسن.. بطني بتشد عليا

وزراء المياه الأفارقة يشاركون فى حفل تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي

قمر يدور حول كوكب الزهرة الليلة.. انظروا للسماء

الجريدة الورقية