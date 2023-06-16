شاب ينشر لحظات احتضار والده لتحقيق مشاهدات على تيك توك

تستمر مقاطع الفيديو المنتشرة عبر تيك توك، في إثارة الجدل، والتي يكون الهدف منها تحقيق أكبر قدر من المشاهدات، دون النظر للمحتوى الذي يقدم، أو انتهاكه للمبادئ أو الأخلاقيات المتعارف عليها في مجتمعنا، إلى ان وصل الأمر إلى انتهاك حرمة الموتى، وهذا ما فعله شاب توفي والده واستغل الأمر عبر حسابه على تيك توك.

بدأ الأمر عندما نشر الشاب المصري، عبر حسابه مقطع فيديو، يظهر فيه والده الذي تعرض لوعكة صحية شديدة، نقل على أثرها إلى المستشفى، وقال لمتابعيه "أبويا بيموت، شيروا الفيديو عشان ناس كتير تدعيلو" تفاعل متابعي الفيديو مع الشاب ودعا له عدد كبير من الناس.

لم يتوقف الشاب عند هذا الحد، بل نشر فيديو للحظات احتضار والده وهو على فراش الموت، الأمر الذي عرضه لهجوم كبير من متابعيه.

ثم ظهر الشاب، في أحد الفيديوهات يبكي، وهو يصور جثة والده في الكفن، وعلق، قائلا: "أبويا مات شير الفيديو عشان الناس تدعي له بالرحمة".

هاجمه الكثيرين بسبب عدم احترامه مرض والده وحرمة الميت، ولامه العديد على تصوير والده في مثل هذا الوضع، واتهمته باستغلاله لحصد عدد من المشاهدات.

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