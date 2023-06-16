نجحت أجهزة الأمن بالأقصر، في القبض على شاب ونجل عمه، لاتهامهما بقتل مواطن بالخرطوش، وإلقاء جثمانه في بالوعة في مركز الكرنك.

تفاصيل كشف لغز العثور علي جثة مواطن في بالوعه بالأقصر

كانت البداية بتلقى مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بالعثور على جثمان شاب ملقى في الزراعات شرق الأقصر، إثر إصابته بطلق خرطوش وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

وقد أقر المتهمان تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلا إلى النيابة العامة التي فتحت تحقيقات موسعة حول الحادث.

تم تشكيل فريق بحث على الفور؛ لكشف هوية المتهم وملابسات الحادث، وكشفت التحريات عن أن المجنى عليه يدعى "ضياء.ح.ص" يبلغ من العمر 15 سنة، مقيم فى نجع الشيخ موسى بمنطقة الكرنك.

وبمراجعة كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على جثمانه؛ توصلت التحريات إلى أن المجني عليه قد توجه برفقة شاب من جيرانه يدعى "ع.م" ويبلغ من العمر 19 سنة، وتم ضبطه فى مسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة برفقة أحد أقاربه وذلك للانتقام من والده، حيث خطط برفقة نجل عمه التخلص منه بطلق خرطوش وإلقاء جثمانه فى بيارة ترعة بمنطقة الزناقطة خلف إحدى محطات الوقود.

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيقات في قضية مقتل ربة منزل بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، على يد زوجها، أن السبب خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دعاه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وتكثيف الجهود لضبط المتهم.

كانت البداية بتلقى الاجهزة الامنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد تعديه عليها بسلاح أبيض، دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

كما تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة، تمهيدًا لانتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.