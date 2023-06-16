ضبط 1,5 طن مصاصات أطفال مجهولة المصدر بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبدالرحمن وبمشاركة مفتشي الإدارة بالمرور علي الأنشطة التجارية والتموينية بدائرة الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي :

تحرير المحضر رقم ٤٧٢٩ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٧٥ شيكارة معبأ بها مصاصات اطفال بكل شيكارة ٢٠ كيلو بإجمالي وزن ١٥٠٠ كيلو مصاصات مجهولة المصدرعلي ذمة المحضر.

و تم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٠ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار.

و تحرير المحضر رقم ٥٧٣١ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري غذائي لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الاغذية.

كما تم تحرير المحضر رقم ٥٧٣٢ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.