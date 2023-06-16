9 مواقع أثرية بمحافظة الأقصر تدخل التحول الرقمي 

زار الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي محافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها، في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلًا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لا سيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور خالد شريف أن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، إذْ يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.

العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية:

على هامش تواجده بالمحافظة التقى مساعد الوزير بالدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، إذْ تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء الأستاذة آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار، ود. باسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار.

خلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي موضحًا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليًّا.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف، وهي: منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبوسمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.