حجاج بيت الله الحرام يغادرون الشرقية لأداء مناسك فريضة الحج

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن مغادرة 180 حاجًّا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ - للأراضي المصرية متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، مؤكداً أن المحافظة حرصت على توفير سبل الراحة كافة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه تم اختيار 4 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات أمامهم كافة وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج مطالبًا ببذل أقصى جهد لتلبية احتياجات الحجاج وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

طالب محافظ الشرقية الحجاج بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها الله من كل مكروه وسوء ويجنبها الفتن، متمنيًّا لهم حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودة حميدة لأرض الوطن الغالي مصر.

أوصى محافظ الشرقية الحجاج باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم لأداء الشعائر الدينية، داعيًّا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.