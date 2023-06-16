الجمعة 16 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

طائر يحطم نافذة طائرة بجسده وقائدها يسيطر على الوضع ( فيديو)

الطائر معلق في نافذة
الطائر معلق في نافذة الطائرة

ارتطم جسد طائر بنافذة طائرة، وهي تحلق في الجو، وهشم الزجاج الأمامي بالكامل، وتناثرت الدماء كل مكان، وسط حالة من الذهول أصابت الطيار، بسبب الحادث الذي كاد أن يودي بحياته.

وتداول رواد تويتر مقطع الفيديو وثق به قائد الطائرة الحادث، وظهر فيه جسد الطائر معلقا في زجاج الطائرة، والدماء متناثرة في كل مكان، ورغم استطاع الطيار السيطرة على الطائرة.

 

ويعاني الطيارين من ارتطام الطيور بالطائرات التي كان يقودها، والتي قد تطرق انثناء بسيط في بدن الطائرة، أو تقتل بسبب امتصاص الطائر أو شفطه بواسطة محرك الطائرة، وفي هذه الحالة فإن الطائر يهلك ويتمزق بفعل حركة مراوح المحرك، أما الطيور كبيرة الحجم، فربما تلحق ضرر كبير بمحرك الطائرة.

وأبرز مثال على مثل هذه الحوادث الخطيرة الرحلة رقم 1549 التابعة للخطوط الجوية الأميركية، التي وقعت في العام 2009، والتي صار يطلق عليها اسم "معجزة على نهر هدسون".

 

وتتمثل هذه المعجزة بهبوط طائرة إير باص إيه 320 على النهر بعد 5 دقائق من إقلاعها في 15 يناير 2009، حيث ارتطمت بعد 90 ثانية من إقلاعها، وبينما كانت على ارتفاع 980 مترا، تعرضت الطائرة لضربة مزدوجة بسبب الطيور، الأمر الذي أدى إلى فقدان قائد الطائرة السيطرة على المحركين، ولم يتمكن من العودة إلى المطار، فاضطر إلى الهبوط على نهر هدسون، وقد نجا جميع الركاب.

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