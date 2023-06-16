طائر يحطم نافذة طائرة بجسده وقائدها يسيطر على الوضع ( فيديو)

ارتطم جسد طائر بنافذة طائرة، وهي تحلق في الجو، وهشم الزجاج الأمامي بالكامل، وتناثرت الدماء كل مكان، وسط حالة من الذهول أصابت الطيار، بسبب الحادث الذي كاد أن يودي بحياته.

وتداول رواد تويتر مقطع الفيديو وثق به قائد الطائرة الحادث، وظهر فيه جسد الطائر معلقا في زجاج الطائرة، والدماء متناثرة في كل مكان، ورغم استطاع الطيار السيطرة على الطائرة.

Pilot safely lands his plane after a huge bird struck his windshield pic.twitter.com/g09RcKCUah — OnlyBangers.eth (@OnlyBangersEth) June 15, 2023

ويعاني الطيارين من ارتطام الطيور بالطائرات التي كان يقودها، والتي قد تطرق انثناء بسيط في بدن الطائرة، أو تقتل بسبب امتصاص الطائر أو شفطه بواسطة محرك الطائرة، وفي هذه الحالة فإن الطائر يهلك ويتمزق بفعل حركة مراوح المحرك، أما الطيور كبيرة الحجم، فربما تلحق ضرر كبير بمحرك الطائرة.

وأبرز مثال على مثل هذه الحوادث الخطيرة الرحلة رقم 1549 التابعة للخطوط الجوية الأميركية، التي وقعت في العام 2009، والتي صار يطلق عليها اسم "معجزة على نهر هدسون".

وتتمثل هذه المعجزة بهبوط طائرة إير باص إيه 320 على النهر بعد 5 دقائق من إقلاعها في 15 يناير 2009، حيث ارتطمت بعد 90 ثانية من إقلاعها، وبينما كانت على ارتفاع 980 مترا، تعرضت الطائرة لضربة مزدوجة بسبب الطيور، الأمر الذي أدى إلى فقدان قائد الطائرة السيطرة على المحركين، ولم يتمكن من العودة إلى المطار، فاضطر إلى الهبوط على نهر هدسون، وقد نجا جميع الركاب.