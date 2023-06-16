شيكا يقود هجوم إيسترن كومباني أمام الإتصالات بالقسم الثاني

أعلن خالد عبدالعظيم المدير الفني لإيسترن كومباني عن تشكيلة الفريق في مباراة المصرية للإتصالات اليوم ضمن مواجهات الجولة الثلاثون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمي

أحمد بوسكا

خط الدفاع

أحمد عصام - عمرو زعفان - الحسيني طه - محمد جمعة.

خط الوسط

أحمد سعد (بلحة) -حسام عبدالواحد - محمد سيد - مصطفى إبراهيم.

الهجوم :

محمد شيكا - إسماعيل أشرف.

البدلاء :

سعيد فتحي - أحمد سعيد الأعصر - أحمد ابو بكر موكشا - مصطفى عز - إيهاب يوسف - محمد عادل القرش - عبدالخالق عبدالرحمن - أحمد طارق - عبد الستار أحمد.

وكان خالد عبد العظيم المدير الفني لنادي إيسترن كومباني قد اختار 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة إستعدادا لمواجهة المصرية للإتصالات في الخامسة مساء اليوم بستاد السلام الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثون في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى :

سعيد فتحي

أحمد بوسكا

الدفاع:

محمد علاء - أحمد عصام - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - محمد جمعة - إيهاب يوسف - عبد الستار أحمد- الحسيني طه.

خط الوسط:

أحمد موكشا - أحمد طارق - أحمد الأعصر - محمد سيد - أحمد سعد بلحة - مصطفى عز.

الهجوم:

إسماعيل أشرف - حسام عبدالواحد - عبدالخالق عبد الرحمن - محمد عادل القرش - محمد السيد شيكا.

مباريات اليوم:

وتنطلق في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، منافسات الجولة الـ 30 والأخيرة، بمجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، موسم 2022-2023، حيث تقام 8 مباريات،السكه الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد، وصيف المجموعة برصيد 54 نقطة مع زد إف سي المتأهل للممتاز بقيادة مجدي عبدالعاطي، متصدر المجموعة برصيد 62 نقطة، وحسم التعادل السلبى مباراة الدور الأول.

ويستضيف المصرية للإتصالات بقيادة جمعة مشهور، صاحب المركز السادس برصيد 46 نقطة، نظيره إيسترن كومباني بقيادة خالد عبدالعظيم صاحب المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة، وحقق الإتصالات الفوز بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول.

ويواجه منتخب السويس بقيادة ميمى فريد صاحب المركز التاسع برصيد 41 نقطة، نظيره العبور بقيادة عطية السيد صاحب المركز السابع برصيد 46 نقطة، وحقق منتخب السويس الفوز بثلاثية مقابل هدف في مباراة الدور الأول.

ويلتقي الترسانة بقيادة حسين شكرى صاحب المركز الثامن برصيد 45 نقطة، لقاء صعب مع القناة بقيادة محمد حليم، صاحب المركز الرابع برصيد 53 نقطة، وفاز القناة بهدفين مقابل هدف في مباراة الدور الأول.

ويواجه كهرباء الاسماعيلية بقيادة أحمد العجوز، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، مع بتروجت بقيادة سيد عيد صاحب المركز الخامس برصيد 49 نقطة، وفاز بتروجت بهدف نظيف في مباراة الدور الأول.

ويصطدم وادي دجلة بقيادة إيجور توليتش صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بـ مستقبل وطن بقيادة محمد حسن، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما مباراة الدور الأول.

ويحل بورتو السويس بقيادة عمرو الدالى صاحب المركز العاشر برصيد37 نقطة، ضيفًا على النصر بقيادة أشرف توفيق صاحب المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة، وفاز بورتو بهدف نظيف في مباراة الدور الأول.

ويواجه الإعلاميين بقيادة ياسر راشد متذيل جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط مع الإنتاج الحربي بقيادة مصطفى عبده صاحب المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، وحقق الإنتاج الفوز بهدف دون مقابل في مباراة الدور الأول.

الجولة قبل الأخيرة:

وأسفرت نتائج الجولة 29- وقبل الأخيرة للمجموعة عن النتائج التالية:

حقق زد الفوز على وادى دجلة بثلاثية مقابل هدف،وفاز السكة الحديد على بورتو السويس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واكتسح الإنتاج الحربي فريق النصر برباعية مقابل هدف، وفاز القناة على الإعلاميين بهدف نظيف.

وتعادل سلبيا المصرية للاتصالات مع العبور، وبالنتيجة نفسها تعادل مستقبل وطن مع منتخب السويس، وتعادل الترسانة مع بتروجت بهدف لكل منهما، وتعادل إيسترن كومباني مع كهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل منهما.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة:

وفيما يلي ترتيب مجموعة القاهرة بعد انتهاء الجولة الـ 29:-

1- زد في المركز الأول برصيد 62 نقطة" وتأهل للممتاز رسميا"

2- السكة الحديد في المركز الثاني برصيد 54 نقطة

3- وادي دجلة في المركز الثالث برصيد 54 نقطة

4- القناة في المركز الرابع برصيد 53 نقطة

5- بتروجت في المركز الخامس برصيد 49 نقطة

6- المصرية للإتصالات في المركز السادس برصيد 46 نقطة

7- العبور في المركز السابع برصيد 46 نقطة

8- الترسانة في المركز الثامن برصيد 45 نقطة

9- منتخب السويس في المركز التاسع برصيد 41 نقطة

10- بورتو السويس في المركز العاشر برصيد 37 نقطة

11- الإنتاج الحربي في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة

12- مستقبل وطن في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة

13- إيسترن كومباني في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة

14- كهرباء الإسماعيلية في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة

15- النصر في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة

16- الإعلاميين في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.