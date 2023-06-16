غدا.. قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن مناطق بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبدالجليل رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صادر عنها، عن قطع مياه الشرب عن مناطق عدة.

وذكر بيان الشركة انه نظرا لتنفيذ أعمال ربط خط مياه قطر 355 مم على خط المياه الرئيسي قطر 560 مم، بزمام عزبة غريب على الطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم، وذلك لتدعيم خطوط مياه الشرب بمركز سنورس.

وأشار البيان إلى أنه بسبب أعمال ربط خط المياه سوف يتم قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة التاسعة من صباح غدا السبت الموافق 17 يونيو وحتى الساعة الخامسة مساء.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم الشركة، أن قطع مياه الشرب سوف يشمل عددا من القرى والعزب والمناطق المتأثرة ومنها مدينة سنورس بالكامل، والمناطق المتأثرة هي قرية بيهمو وتوابعها وعزبة خميس وطريق بيهمو وعزبة سعودي والحناوي وأبهيت الحجر وعددا من توابع القرى المذكورة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة، أنه تم إبلاغ رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمراكز المتأثرة بانقطاع المياه، للتنبيه على كافة المؤسسات الحكومية والمواطنين بموعد قطع مياه الشرب، وكذلك تم النشر على الموقع الرسمى للشركة وصفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم بالدفع بسيارات مياه الشرب النقية المتنقلة خلال فترات قطع المياه إلى المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، لتمكنهم من تدبير احتياجاتهم من المياه حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.



وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، وأضاف أنه سوف يتم الدفع بكافة فرق الصيانة للعمل على الإنتهاء من أعمال صيانة الخط في الوقت المعلن عنه لضمان عودة المياه إلى كافة المناطق المتأثرة.

متابعة أعمال إنشاء محطة مياه قحافة المطورة بالفيوم

وفي سياق آخر تابع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أعمال إنشاء محطة مياه قحافة المطورة بطاقة تصميمية 43 ألف متر مكعب يوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأكد “عبدالجليل” أن متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتى على رأس الأولويات فى المرحلة الحالية وتحظى باهتمام القيادة السياسية نظرا لكونها تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودورها الكبير فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.