إزالة 21 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بـ (سمالوط ـ ملوى)، أزالت 21 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي.

وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزير التنمية المحلية.

ففي مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعدِِ، خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة ، نفذتها الوحدة المحلية بأحياء شمال وشرق المدينة ، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إزالة حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ملوى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة، و 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبو حنس، وحالتي تعدِِ على أملاك الدولة بقريتي الشيخ عبادة وتونا الجبل ، وحالة تعدِِ بدون ترخيص بقرية أبو قلته ، حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية ، جهودها في المتابعة والرصد الميداني ، وتكثيف المرور بالقرى والأحياء بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.





