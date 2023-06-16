الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 21 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملة الازالة
حملة الازالة

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بـ (سمالوط ـ ملوى)،  أزالت 21 حالة تعدِِ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، خلال عدد من حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي.

وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن ، وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وتنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ، وإشراف وزير التنمية المحلية.

ففي مركز ومدينة سمالوط، أزالت الوحدة المحلية 12 حالة تعدِِ،  خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية و أراضي أملاك الدولة ، نفذتها الوحدة المحلية بأحياء شمال وشرق المدينة ، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب إزالة حالة تعدِِ بالبناء على أرض زراعية بقرية العوايسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ملوى، تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتين بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروى دروة، و 3 حالات أملاك دولة بقرية دير أبو حنس، وحالتي تعدِِ على أملاك الدولة بقريتي الشيخ عبادة وتونا الجبل ، وحالة تعدِِ بدون ترخيص بقرية أبو قلته ، حيثُ تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية ، جهودها في المتابعة والرصد الميداني ، وتكثيف المرور بالقرى والأحياء بالتعاون مع إدارة المتغيرات المكانية، وذلك في إطار التصدي لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ، وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
 


 

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