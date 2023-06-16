الكلاب تساعد الرياضيين في الجيم.. فيديو

استخدم أصحاب إحدى الصالات الرياضية في نيوزيلندا، الكلاب لمساعدة الرياضيين أثناء ممارستهم تمارين حمل الأثقال.

وأظهر مقطع فيديو طريف لكلاب الصيد تساعد الرياضيين في أحد الصالات الرياضية في نيوزيلندا، من خلال الجلوس معهم والتخفيف عنهم أثناء التمارين.

وأصبح من المشهور استخدام الكلاب في صالات الجيم كمساعدة للرياضيين. فعلى سبيل المثال، يمكن للكلاب العمل كمحفز للرياضيين، أو مساعدتهم في التدريب الرياضي، أو كشريك للتمارين الرياضية. وتعتبر الكلاب مساعدة مثالية للرياضيين حيث إنها تحب الحركة وتمتلك طاقة عالية، كما أنها تساعد على التخلص من الضغوط النفسية وتحسن المزاج.

رياضات يمكن استخدام الكلاب فيها

ويمكن للكلاب تقديم المزيد من الفوائد أيضاً، إذ يمكن استخدامها في رياضات محددة مثل رياضة المشي، أو الجري، أو التمارين البدنية المختلفة مثل السكوات.

كما يمكن للكلاب العمل كمحفز إذ يمكن استخدامها لتحفيز الرياضيين وتشجيعهم على الاستمرار في التمارين الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الكلاب كشريك للتمارين الرياضية حيث تلعب دور المرافق المشجع للرياضي، وتساعده على التركيز والتحفيز في تحقيق أهدافه الرياضية.

الجدير بالذكر أن الكلاب تستخدم في بعض الأحيان أيضاً في برامج اللياقة البدنية للأطفال، حيث تعمل على تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتحسين لياقتهم البدنية. وتعتبر الكلاب مرافقاً رائعاً للأطفال في الأنشطة الرياضية حيث يمكنهم اللعب مع الأطفال وتحفيزهم على الحركة والإستمرار في التمارين الرياضية.

وتعتبر استخدام الكلاب في صالات الجيم فكرة رائعة، حيث توفر الكلاب الدعم النفسي والمعنوي للرياضيين، وتحفزهم على الإستمرار في التمارين الرياضية، كما تحسن من لياقتهم البدنية وتساعدهم على تحقيق أهدافهم الرياضية.