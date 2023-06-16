الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

حظر وجود صلة قرابة بين أصحاب مشروع جمعيتي بأي مسئول بوزارة التموين

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر الدكتور احمد كمال معاون وزير التموين ومدير إدارة مشروع جمعيتي قرارا جديدا أول أمس الخميس  بشأن ملكية مشروع جمعيتي.

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نص قرار وزارة التموين


نص القرار في المادة الأولى على انه تنفيذاً لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  أنه في حالة اكتشاف وجود صلة قرابة لأي منفذ قائم وتم تشغيله بالفعل بأحد أصحاب الأنشطة التموينية حتى الدرجة الرابعة أو أقارب من العاملين بالشركات التابعة لوزارة التموين ذات الصلة بنشاط المشروع وهم (مسئولي صرف الحصة التموينية و أمناء العهد و مراجعي الحسابات وأي موظف يرتبط عمله بالتفتيش والرقابة علي المشروع من وزارة التموين والمديريات التابعة لها وتكون وظيفته لها تأثير أو علاقة مباشرة مع المشروع وذلك في نطاق المحافظة التي بها الموظف الذي له صلة قرابه بالمشروع حتى الدرجة الثانية.

 

يتم فسخ التعاقد فوراً دون الحاجة للعرض علي الوزارة ولا يتم النظر لأي التماسات أو استثناءات لأن ما بني علي باطل فهو باطل.

 

المادة الثانية :علي الجهات المعنية تنفيذ ذلك من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

 

تم توجيه القرار إلى   مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية وشركتي الجملة العامة و المصرية  لتجارة الجملة وشركات المجمعات الإستهلاكية  الأسكندرية  و النيل.

 

حظر وجود صلة قرابة بين أصحاب مشروع جمعيتى بأى مسئول بوزارة التموين


 


 

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