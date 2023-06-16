الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

المنيا: الكشف الطبي على 1574 مواطن بملوى

القافلة الطبية
القافلة الطبية

فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية،  لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية ، ( حياة كريمة ) .

وبتوجيهات الدكتو خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى  محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة ، نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية  وعلاجية بقرية دير أبو حنس ، بمركز ملوى  جنوب المحافظة .

حيث اعلن  الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،ان القافلة  الطبية والعلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبى علي  1574 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة  ، ان توزيع الحالات تضمن ، عدد 294حالة جراحة ؛ 391حالة اطفال  ؛ عدد 221 باطنة ؛ عدد  60 نساء وتنظيم الاسرة ؛ عدد  108  قلب ؛عدد 179 رمد ؛  عدد 183جلدية ؛ عدد 138 انف واذن.

الى جانب ، عمل عدد 115 تحاليل مختلفة، وعمل 1 حالة موجات صوتية ؛وعمل  5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر ، لعدد  144 متردد وتحويل للمستشفى عدد 36 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ، لعدد  162  متردد وتم استخدام  2  عيادات متنقلة.

الجريدة الورقية