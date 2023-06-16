المنيا: الكشف الطبي على 1574 مواطن بملوى

فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية ، لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم ، وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية ، ( حياة كريمة ) .

وبتوجيهات الدكتو خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، وتحت اشراف الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية وعلاجية بقرية دير أبو حنس ، بمركز ملوى جنوب المحافظة .

حيث اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،ان القافلة الطبية والعلاجية قامت بتوقيع الكشف الطبى علي 1574 حالة مترددة ، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

واوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة ، ان توزيع الحالات تضمن ، عدد 294حالة جراحة ؛ 391حالة اطفال ؛ عدد 221 باطنة ؛ عدد 60 نساء وتنظيم الاسرة ؛ عدد 108 قلب ؛عدد 179 رمد ؛ عدد 183جلدية ؛ عدد 138 انف واذن.

الى جانب ، عمل عدد 115 تحاليل مختلفة، وعمل 1 حالة موجات صوتية ؛وعمل 5 حالات اشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر ، لعدد 144 متردد وتحويل للمستشفى عدد 36 حالة لإستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى ، لعدد 162 متردد وتم استخدام 2 عيادات متنقلة.