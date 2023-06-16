أهمية حمض الفوليك بالنسبة للجنين (شاهد)

حمض الفوليك، ويعرف أيضًا باسم فيتامين بـ 9، هو فيتامين من الفئة ب المهم للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، ويلعب دورًا هامًا في تكوين الحمض النووي وتكوين الخلايا الحمراء في الدم، ويساعد على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي والدورة الدموية.

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ويلعب حمض الفوليك دورًا حيويًا في تطور الجين ونموه، وله أهمية كبيرة بالنسبة للجنين يمكن رصدها فيما يأتي:

- منع تشوهات الأنبوب العصبي: تناول حمض الفوليك قبل الحمل وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يساعد على تقليل خطر تشوهات الأنبوب العصي مثل الشق الشوكي والانقسام الدماغي.

- تكوين خلايا الدم: ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والبيضاء وتكوين الصفائح الدموية، مما يضمن توفير الأكسجين ومغذيات اللازمة للجنين.

- تطور الحبل الشوكي والدماغ: حمض الفوليك يساعد في تكوين الحبل الشوكي والدماغ للجنين، مما يضمن نموه السليم.

تكوين الخلايا والأنسجة والأعضاء الحيوية للجنين

- تكوي الحمض النووي والرنا: ويشارك حمض الفوليك في تكوين الحمض الووي والرنا، مما يساعد في تكوين الخلايا والأنسجة والأعضاء الحيوية للجنين.

- دعم جهاز المناعة: حمض الفوليكساعد في تعزيز جهاز المناعة للجنين ويقوي مقاومته للأمراض والعدوى.

ولضمان تناول كمية كافية من حمض الفوليك، يُنصح النساء الحوامل واللواتي يخططن للحم بتناول مكملات حمض الفوليك بجرعة تتراوح بين 400 إلى 800 ميكروغرام يومياً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على حمض الفوليك من مصادر غذائية مثل الخضروات الورقية الدانة (مثل السبانخ والكرنب)، البقوليات (مثل العدس والفاصوليا)، والحبوب المدعمة بالفيتامينات.