إتلاف 203 ملايين سيجارة مهربة (فيديو)

أتلفت الجمارك في سريلانكا 203 ملايين سيجارة تهريب، بقيمة تقدر بـ50 مليون دولار، في كيراوالابيتيا، في ضواحي العاصمة كولومبو. ويعد الإتلاف الأكبر لـ السجائر المهربة المستوردة إلى الجزيرة بشكل غير شرعي.

وجرى التخلص من السجائر المهربة عن طريق إلقائها في محرقة النفايات التي تغذي محطة لتوليد الكهرباء في كيراوالابيتيا، وبحضور وزير المالية رانجيت سيامبالابيتيا.

وقال رانجيت سيامبالابيتيا: "لقد قامت سريلانكا بتدمير هذا الكم الهائل من السجائر المهربة، وهذا أدى إلى تفادي خسارة الدولة الناجمة عن فقدان 13 مليار روبية من الضرائب إذا تم بيع هذه التبغ غير القانوني في السوق السريلانكية"، كما أثنى على عمل الجمارك".

شحنة سجائر مهربة من دبي

وصلت السجائر المهربة إلى سريلانكا من دبي في عام 2021 بخرق لقانون التبغ الذي يحظر دخول جميع منتجات التبغ إلى سريلانكا.

ومنذ يناير 2023، زادت الحكومة السريلانكية الضرائب على السجائر والكحول بنسبة 20٪. هذا الإجراء لحماية الصحة العامة، والذي في الوقت نفسه زاد من عائدات الدولة، جعل سريلانكا واحدة من الدول التي يبلغ فيها سعر السجائر أعلى سعر في العالم.

ومع ذلك، أدى هذا السعر المرتفع للتبغ إلى تعزيز تجارة وتهريب السجائر في الجزيرة، وهو ما يوفر للمدخنين السريلانكيين وسيلة لتلبية حاجتهم إلى النيكوتين بتكلفة أقل وتجنب الضرائب.